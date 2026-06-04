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Stoneweg Europe Stapled Trust以570万欧元出售法国仓库资产Parc de Meslay

管理公司首席执行官表示，此次资产剥离是该信托正在进行的投资组合优化计划的一部分

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jun 4, 2026 · 08:42 AM
    • Parc de Meslay是一个冷库，净面积约5613平方米。
    • Parc de Meslay是一个冷库，净面积约5613平方米。 图片来源：SERT

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    【新加坡】Stoneweg Europe Stapled Trust（简称Sert）的管理公司于周四（6月4日）宣布，已就一项资产剥离达成具约束力的协议，将以570万欧元（约合850万新元）的价格出售其在法国的资产Parc de Meslay。

    此次资产剥离将通过Stoneweg European Real Estate Investment Trust的间接全资子公司Parc Logistique进行。该资产将被出售给现有租户集团的子公司France Plateformes。

    交易的完成取决于市政优先购买权的清除（该权利将于9月到期），以及其他预计将在第三季度满足的惯例成交条件。交易预计于10月完成。

    管理公司首席执行官Simon Garing表示，此次资产剥离是Sert正在进行的投资组合优化计划的一部分，也是该信托此前宣布的、计划在2026年前完成的价值7000万欧元资产剥离目标的一部分。

    Parc de Meslay是一个冷库，净面积约5613平方米（sq m），其中包括195平方米的办公空间和5418平方米的冷藏仓储空间。该资产完全出租给Immostef，并位于一个成熟的工业区，毗邻其他主要占用者。

    此次交易价格较最新的独立估值有3.3%的保费。资产剥离后，Sert投资组合中对物流、轻工业和数据中心的权重仍保持在61%以上，而西欧和北欧地区现在占其投资组合的90%以上。

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    管理公司补充说，其战略目标是到2027年将对物流、轻工业和数据中心的投资敞口增加到70%以上。

    他们表示：“我们的双轨Sert数据中心开发项目，包括将Sert部分现有资产改造为数据中心，正在规划和开发阶段稳步推进，我们将在适当的时候提供进一步的更新。”

    此次资产剥离的净收益将用于再投资于“符合Sert战略”的机会，以及用作一般营运资金。

    Sert 的合订证券周三下跌0.6%或0.01欧元，收于1.55欧元。

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