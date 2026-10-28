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丰树工业信托第二季度收入下滑，出售美国数据中心成首要任务

该信托着眼于新加坡、美国和日本的先进制造业、高科技产业和数字基础设施领域

Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Wed, Oct 28, 2026 · 06:17 PM
    • 在新加坡，MIT第二季度的加权平均租金复归率录得6.9%的正增长，高于第一季度的5.3%。
    • 在新加坡，MIT第二季度的加权平均租金复归率录得6.9%的正增长，高于第一季度的5.3%。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust, 简称MIT) 正在数据中心以外寻求增长，同时继续脱售较陈旧的北美资产，摆脱以传统资产为主的投资组合，并应对不断上涨的融资成本。

    于10月1日上任的该信托管理公司总裁 Anand Tze Ming Chandran 表示，执行北美资产的脱售是该信托的首要业务重点。

    Chandran 在周三（10月28日）的MIT第二季度业绩发布会上表示：“我希望公司能在数据中心这一垂直工业领域之外增加多元化。这并不是说我们要削弱它。”

    他此前担任丰树产业 (Mapletree Investments) 的亚太区数据中心部门负责人。在 Lily Ler 调任丰树产业首席财务官后，他被任命接替总裁一职。

    今年4月，MIT宣布计划在一到两年内脱售价值5亿至6亿新元的北美资产。（* 见修订说明

    今年8月，该信托将一个包含22个较陈旧美国数据中心的资产组合挂牌出售，总估值约12.4亿美元，其中归属于该信托的价值为10.7亿美元。

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    Chandran 指出，该信托的目标是在2027年3月31日财年结束前完成“相当一部分”的脱售，目前正就投资组合的不同部分与“少数几方”进行谈判。

    “如果我们必须为了获得确定性而做出清晰明确的执行决策，我们就会这样做，因为投资组合的转型表现很大程度上取决于脱售的执行情况。

    “这不仅关系到收入替代和收购，也关系到我们在高利率环境下进行风险管理的能力。

    “它还将影响我们以更优化的方式管理对冲组合的能力。因此，这仍然是首要的业务重点，至少在当前至本财年结束期间是如此。”他说道。

    MIT将继续在新加坡、美国和日本探索机会，重点关注由先进制造业、高科技产业和数字基础设施支撑的领域。

    当被问及投资者应如何看待数据中心对MIT管理资产的贡献（相对于一般工业领域而言），Chandran 回答说：“我们将继续作为一家综合性工业房地产投资信托 (Reit)，并有能力深入我们有坚定信心的特定垂直领域，正如我们在过去五年左右在数据中心领域的实践所证明的那样。”

    目前，数据中心在MIT总值83亿新元的管理资产组合中占比57.1%，即47亿新元。

    Chandran 表示，该信托将寻求与更广泛的工业租户建立关系，并补充说，“任何业务都需要战略多元化”，无论是跨地域还是跨行业。

    他承认，MIT在北美一级和二级数据中心市场的布局“近年来带来了一项挑战”。

    总裁 Anand Tze Ming Chandran 表示，MIT 将继续作为一家综合性工业房地产投资信托，并有能力深入特定的垂直领域。 照片：丰树工业信托

    Chandran 解释说：“我们是通过收购而非开发进入市场的，因此不得不处理美国市场周期快速变化带来的必然问题。” 他补充道：“从战略上讲，我认为放弃不是正确的决定。”

    他表示，该信托将“努力克服这些困难”。

    在截至9月30日的季度中，每单位派息同比下降6.6%至0.0297新元。

    第二季度净房地产收入下降3.5%至1.198亿新元，主要原因包括北美地区贡献减少、于2025年8月售出的三处新加坡工业物业不再带来收入，以及日元兑新元贬值。

    投资组合入住率从上一季度的90.7%下滑至89.7%。

    数据中心入住率从85%降至82.1%，而北美地区入住率则从82.5%降至79.1%，后者是由于5月份圣地亚哥一处物业的租约未获续签。

    当MIT于8月宣布将价值10亿美元的美国资产挂牌出售的消息传出后，星展银行 (DBS) 的分析师将此举形容为“精准而果断”，并认为这暗示着一项更广泛的战略评估正在进行中。

    该银行的 Derek Tan 在8月31日的一份报告中写道：“在我们看来，这表明（管理层）在解决投资组合质量问题上表现出更大的紧迫性和决断力，同时使MIT更专注于现代化设施，这些设施有望从云和人工智能 (AI) 的需求中受益。”

    该银行估计，若脱售已挂牌资产组合的30%至100%，并将所有收益用于偿还债务，可将其总杠杆率从37.5%降至23.6%到33.9%之间。

    星展银行的报告称：“这将为MIT提供充足的资金空间，以寻求收购现代化数据中心和其他高规格设施，而无需在短期内进行股权融资。”

    在新加坡，MIT完成了184项更新租赁契约，覆盖约64万平方英尺的面积，其加权平均租金复归率录得6.9%的正增长，高于上一季度的5.3%。

    管理层预计，在本财年下半年，租金复归率将保持在中个位数水平。

    丰树加冷道高科技园 (Mapletree Hi-Tech Park @ Kallang Way) 的承诺入住率为72.4%。该物业是信托旗下最大的重建项目，于2023年3月完工，预计在本财年结束前入住率将超过75%。

    * 修订说明：为使文章更清晰，本文内容已做编辑。

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