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RHB因市场表现创纪录及剥离Scientific Beta业务而上调新交所目标价

目标价从22.20新元上调至22.50新元

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Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Jul 21, 2026 · 12:30 PM
    • 新交所的证券市场总成交额同比增长72%，达到446亿新元。
    • 新交所的证券市场总成交额同比增长72%，达到446亿新元。 图片来源：商业时报资料图

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    [新加坡] RHB在周二（7月21日）的一份报告中表示，已将新加坡交易所 (SGX) 的目标价从22.20新元上调至22.50新元，同时维持其“中性”评级。

    该研究机构指出，新交所的6月份市场统计数据“好于预期”，为该交易所在2026财年创下纪录画上了圆满的句号。

    证券市场总成交额同比增长72%，达到446亿新元。

    衍生品成交量同比增长31%，衍生品日均成交量 (DDAV) 同比攀升27%，至160万份合约。在现货股票方面，证券日均成交额 (SDAV) 同比飙升72%，至21亿新元。

    交易活动的激增与更广泛的市场繁荣情绪密切相关。

    根据新交所周一发布的最新市场动态，海峡时报指数 (STI) 在过去六月中一直在洗牙纪录新高。

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    新交所表示：“海峡时报指数 (STI) 于7月15日达到5,561.42点的历史新高，截至7月17日，实现了21.2%的总回报率，其中包括18.6%的价格涨幅。”

    RHB强调，交易活动已“显著扩大”，散户的证券日均成交额 (SDAV) 同比激增52%，创下12年新高。散户投资者已连续五个月保持净买入状态，在2026财年累计贡献了24亿新元的净流入资金。

    看好Scientific Beta的剥离

    新交所将其全资子公司Scientific Beta以约2300万欧元（2630万美元）的价格战略性地剥离给Stoxx AG，这为积极的基本面前景增添了利好因素。

    RHB对此举持积极看法，因为它消除了“一个可能的盈利拖累，并使管理层的战略重点更加突出”。Scientific Beta在2026财年上半年录得约1500万新元的净亏损。

    考虑到6月份强劲的统计数据，RHB分析师已将新交所2026财年、2027财年和2028财年的净利润预测分别上调1.4%、1.3%和1.2%。

    尽管运营表现强劲，RHB仍对估值限制持谨慎态度。

    新交所目前的交易价格约为2027财年预测收益的29倍，这比其除印度以外的区域同行高出19%的保费。

    RHB表示：“尽管基于其稀缺价值和新加坡监管支持举措带来的结构性利好，这一保费是合理的，但我们认为其股价已反映了盈利轨迹的改善。如果市场普遍预期的盈利出现大幅上调，或股价出现显著回调，我们将转为更积极的看法。”

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