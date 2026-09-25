汇丰银行：收益率和油价上涨使亚洲股市与人工智能热潮陷入“拉锯战”

该行策略师对亚洲市场的看法转为更加乐观，但表示人工智能仍是该区域最主要的增长题材。

在美联储首次加息前，亚洲股市通常表现不佳；一旦利率开始上升，股市表现则会转好。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】汇丰银行（HSBC）亚太区股票策略主管 Herald van der Linde 表示，亚洲股市正陷入一场“拉锯战”，一方是高涨油价和债券收益率上升所带来的日益加剧的压力，另一方则是当前人工智能热潮的持续势头。

Van der Linde 表示，自美国联邦储备局（简称美联储）9月最近一次加息以来，他对亚洲股市的看法“稍微变得更加乐观”，部分原因在于市场已经消化了美国利率走高所带来的大部分预期影响。

他表示：“好的一面是，尽管美联储加息被视为负面因素，但其大部分影响已在价格中得到反映。”

他补充说，从历史上看，在美联储首次加息前，亚洲股市通常表现不佳；一旦利率开始上升，股市表现则会转好。

尽管如此，该区域的增长题材仍然高度集中。

“该区域只有一个增长题材，那就是人工智能或任何与人工智能相关的事物，”van der Linde 说。

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他指出，因此区分不同市场非常重要，而不应将亚洲视为一个单一的交易市场。

他补充说，汇率风险是另一个需要关注的因素，因为它对该区域的股票回报有重大影响。对于以美元为基础的投资者而言尤其如此。

例如，香港的货币与美元挂钩，而台湾则实行有管理的浮动汇率制度。

他表示，相比之下，那些货币长期对美元大幅贬值的市场，如印度尼西亚和印度，在提供具有吸引力的美元回报方面面临着更高的门槛。

同一主题，各异行情

Van der Linde 认为韩国和台湾是人工智能热潮的主要受益者，尽管两国市场的走势不尽相同。

他表示，在经历了一轮惊人的上涨后，韩国股市在年中变得“相当投机”，部分投资者甚至借贷购买股票。

“我们其实对今年上半年的这轮上涨感到有些不安，因为我们觉得当时的市场动态并不健康。”

他补充说，随后的“洗盘”有助于消除部分这种过度现象。

除了人工智能，他还指出了韩国在其他领域的优势行业，包括核电和国防设备，这两个行业目前都享有强劲的全球需求。

台湾同样受益于人工智能热潮，这主要由半导体巨头台积电（TSMC）引领，不过 van der Linde 表示，当地的投机活动不像韩国那样明显。

相比之下，他形容在一般情况下，印度是一个“相当有趣的市场”，但他表示，北亚地区人工智能交易的强劲势头盖过了印度的吸引力，导致投资者需求“充其量只能说是不温不火”。

他说：“如果人工智能的涨势在某个时候开始动摇，那么投资者可能会把目光转向印度这样的市场。”

在日本，他指出汽车行业因来自中国的竞争而面临压力，同时强调了高端人工智能半导体和银行业的投资机会。

同时，他认为亚细安（ASEAN）市场“好坏参半”——他指出，在利率相对较高的情况下，新加坡的银行业具有优势，而马来西亚和泰国则受益于数据中心的投资。

大中华区依然承压

对于大中华区，van der Linde 对中国大陆经济、在港上市的中国公司以及香港本地经济进行了区分。

他指出，在香港，高利率已经抑制了房地产市场的增长，同时由于消费者前往邻近城市深圳进行餐饮和购物，零售业也在放缓。

他指出，尽管后续项目储备依然强劲，但香港近期的首次公开售股（IPO）热潮可能会“有所降温”。

“中国正在限制资金从内地流入香港——这意味着首次公开售股市场的一些热度将会减弱。”

对于在香港上市的中国公司，特别是香港科技股，他指出它们对债券收益率非常敏感，如果收益率从当前高位回落，其股价可能会有更好的表现。

他表示，至于中国经济，更大的制约因素并非缺乏流动性，而是消费者和房地产市场的信心疲软。

尽管如此，他仍强调了经济中的亮点，例如生物制药和银行业。

展望未来

Van der Linde 预计债券收益率将从高位回落，这可能为亚洲股市的估值提供一些支撑。然而，他表示，随着更多与人工智能相关的股票供应进入市场，包括潜在的大型首次公开售股，投资者可能会对人工智能主题感到“不那么安心”。

汇丰银行的股票策略团队仍持“风险偏好”（risk on）的立场，van der Linde 表示投资者应保持对股票的满仓投资。

他表示：“从长远来看，关键在于亚洲的创新能力、适应能力以及开拓新市场的能力。”

他指出：“我们常常关注所有这些宏观因素，然后说这对股市不利。但真正的驱动力在于公司的创新和企业家精神——只要这些精神存在，市场就能表现得非常好。”