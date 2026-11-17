根据继承计划，Chong Chu Mee将接替Wong Teek Son

64岁的Wong Teek Son担任公司首席执行官已有20年。他将继续留任公司主席一职。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 手套制造商 瑞投控股 (Riverstone Holdings) 周二（11月17日）在业务更新中表示，截至9月的第三季度，其净利润增长34.7%，达到7010万令吉（约合1710万美元）。

在另一份提交给交易所的文件中，该公司宣布，作为其继承计划的一部分，Wong Teek Son将于12月1日卸任首席执行官一职，由Chong Chu Mee接任。

瑞投控股的第三季度营收增长27.3%至3.151亿令吉，创下集团三年多来的最高季度营收记录。这主要得益于洁净室和医疗保健业务销量的增长。

Wong表示，公司正在进行的老旧生产线更新“仍在按计划进行，这提升了我们的生产能力和灵活性，以应对不断变化的市场条件和客户需求”。

他补充道：“与此同时，我们加强了员工队伍，以支持运营执行和及时交付……我们还将继续专注于新产品开发，并由我们经验丰富的研发（R&D）团队提供支持。”

现年64岁的Wong已担任首席执行官20年，他将于12月1日后继续留任公司执行主席。

现年56岁的Chong于1996年加入瑞投控股的一家子公司，担任研发化学师，在研发和生产运营领域拥有30年的经验。

瑞投控股股价周二收于0.745新元，上涨0.015新元，涨幅为2.1%。