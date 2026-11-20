分析师认为，资产出售可为信托释放资金，用于再投资回报率更高的物业

凯德雅诗阁信托利用出售The Robertson House的部分收益，以1.34亿新元收购了Coliwoo Midtown。 图片：ST

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】业内观察人士表示，新加坡房地产投资信托 (S-Reits) 正加大力度，通过资产剥离进行资本循环，以提高其投资组合的回报率。

信用评级机构惠誉评级 (Fitch Ratings) 预计，新加坡产托将专注于出售非核心物业和重建现有资产，以更新其投资组合。

该机构在周三（11月18日）表示，预计收购将是机会主义的，信托公司会将资本循环投入到收益增值型投资中，以提升投资组合的质量和回报。

在截至9月底的12个月里，获惠誉评级的新加坡产托出售了价值约11亿新元的非核心物业，而同期收购额约为8.5亿新元。

交易活动主要由星狮物流商业信托 (Frasers Logistics and Commercial Trust)、ESR产托 (ESR Reit)、凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust, 简称Clas) 和Stoneweg产托 (Stoneweg Reit) 引领。

Jefferies的分析师 Geraldine Wong 和 Wilson Ng 在11月11日发布的一份报告中表示，资本循环的步伐也在加快。

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他们表示：“一些房地产投资信托正在加速资产剥离和投资组合的重新定位，尤其是增长较慢的海外资产。我们认为这是另一个潜在的每单位派息 (DPU) 增长动力，为将资本重新部署到更高回报的机会中提供了空间。”

例如，凯德雅诗阁信托于7月30日完成了The Robertson House价值3.6亿新元的出售。它利用部分收益，于9月30日以1.34亿新元收购了Coliwoo Midtown，这是一个位于密陀路 (Middle Road) 141号、拥有212个房间的共享居住物业。

凯德雅诗阁信托的管理人表示，Coliwoo Midtown 4.1%的备考息税折旧摊销前利润 (Ebitda) 收益率，比被出售酒店2.3%的脱售收益率高出1.8个百分点。

与此同时，ESR产托在2026年的前九个月内完成了价值4.724亿新元的非核心资产出售。

其中包括以1.01亿新元出售位于ESR樟宜商业园 (ESR BizPark @ Changi) 的一个酒店分层地段，以1.135亿新元出售丹戎本茱鲁 (Tanjong Penjuru) 46A号物业，以及以3330万新元出售宏茂桥 (Ang Mo Kio) 65街12号物业。

惠誉表示：“我们预计，出售非核心资产仍将是投资组合更新换代和资产负债表管理的重要资金来源。”

该机构指出，丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust, 简称MIT) 计划出售价值约5亿至6亿新元的北美资产，并优先出售目前空置或即将空置的数据中心。

今年8月，丰树工业信托将22个较旧的美国数据中心资产包挂牌出售，其总价值约为12.4亿美元，其中10.7亿美元归属于该信托。

在其10月份的业绩发布会上，该信托管理人表示，其目标是在2027财年结束前完成“相当一部分”的资产处置。

在丰树工业信托83亿新元的投资组合中，数据中心约占57%，即47亿新元。

Jefferies的 Wong 和 Ng 表示：“削减其表现不佳的美国数据中心投资组合，能让丰树工业信托为长期增长做好更充分的准备。短期内，将剥离所得资金用于偿还成本较高的美元债务，甚至可能增加每单位派息，尽管如果以低于账面值的价格出售，可能会对资产净值 (NAV) 造成轻微稀释。”

Wong 和 Ng 认为，尽管丰树工业信托剥离老旧美国资产、并将资本重新部署到日本和欧洲现代化数据中心的策略是积极的，但其执行需要时间。

他们补充说：“我们会在看到更明确的企稳迹象后，才会转为看好。”

Jefferies对丰树工业信托给予“持有”评级，并将目标价下调至1.85新元。惠誉对该信托的评级为“BBB+”，展望稳定。

开发与资产增值将变得“更为重要”

惠誉补充说，对于一些寻求提高投资组合质量和资产回报的发行方而言，开发和资产增值计划将变得“更为重要”。

鉴于获惠誉评级的新加坡产托在杠杆空间上存在显著差异，该机构预计，资产负债表更为稳健的信托在机会出现时，将有更大的灵活性进行收购。

惠誉预计，丰树工业信托和升禧环球房地产投资信托 (Starhill Global Reit) 在利用剥离所得收益削减债务后，将保持较大的评级空间。

相比之下，该机构预计，重建活动将使ESR产托和凯德印度信托 (CapitaLand India Trust) 的杠杆率保持在高位。

惠誉表示，前提是它们通过债务、股权或资产剥离所得来为建设提供资金，其Ebitda净杠杆率应能保持在可控范围内。