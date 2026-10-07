华侨银行股价放量下跌5.8%，市值蒸发80亿新元

HOT STOCK

该银行也是交易额最高的股票

花旗银行在周三上午的一份银行报告中，将华侨银行的评级从“中性”下调至“卖出”。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 华侨银行 (OCBC) 的股价在周三（10月7日）的盘中交易一度下跌高达5.8%。

截至上午11时11分，该股下跌5.2%或1.66新元，报30.54新元。到午间休市时，该股进一步滑落，在中午12时30分下跌5.8%或1.85新元，至30.35新元。

它也是交易额最高的股票，当时有超过1480万股易手，总值超过4.59亿新元。

华侨银行的市值从周二的近1450亿新元，下降至中午12时30分的约1364亿新元。

花旗银行在周三上午的一份银行报告中，将该股评级从“中性”下调至“卖出”，目标价为27.50新元。该行预计华侨银行的第三季度盈利将与去年同期持平，且对该银行的增长乐观情绪将受到影响。

今年，华侨银行的估值增幅最大，其市盈率扩大了46%。花旗银行指出，华侨银行的股息收益率与债券收益率之差为70个基点，是最小的。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

银行业前景

大华继显 (UOB Kay Hian) 研究总监 Jonathan Koh 表示，由于对中东地区冲突升级和持续所带来的不确定性感到担忧，该机构对银行业整体保持谨慎态度。

然而，他补充道：“避险资金流入、债券收益率上升以及持续的货币紧缩政策等趋势，都有利于投资者偏好银行股。”

其他本地银行股也下跌，但跌幅较小。 星展银行 (DBS) 下跌1.34%， 大华银行 (UOB) 在上午尾盘下跌1.74%。

新加坡三大银行在海峡时报指数（ST Index）中的高权重，导致该指数在接近午盘时下跌了1.42%。

花旗银行维持对星展银行的“买入”评级，并重申对大华银行的“卖出”评级。该行表示更看好大华银行而非华侨银行，原因是“相对估值／仓位”。

然而，大华继显表示，尽管华侨银行盘中下跌，但它仍是其首选的“买入”股。

Koh 说道：“它能从财富管理的增长中获益更多。其2026年上半年的盈利同比增长最为强劲，达到22%。”

继新加坡交易所 (Singapore Exchange) 周一推出缩小的交易手数后，这三家新加坡银行已成为首批11只开始以较小手数交易的股票之一。