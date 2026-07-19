新翔集团的下一程：倚靠人工智能、F1遥测技术和辣鸡翅

其战略包括建立一个中央数据驱动平台，并拓展其航空和食品业务

【新加坡】 新翔集团 (Sats) 计划借鉴一级方程式 (F1) 赛车的经验，利用实时数据和人工智能来提升其全球业务表现，并协助运营其不断扩张的航空和食品物流网络。

其总裁兼首席执行官 Kerry Mok 表示：“在一场F1比赛中，车队从赛车遥测系统获得持续的数据流。策略团队获取这些数据进行分析，帮助车队做出决策。我认为，‘这对我们来说太完美了’。”

新翔集团正在建立一个集团层面的人工智能和数据平台，以提升整体绩效和决策能力。同时，这家在新加坡交易所主板上市的公司也在持续拓展其门户服务和食品解决方案这两大核心业务。