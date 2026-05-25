尽管受中东冲突影响，Sats第四季度利润仍增长31%
其董事会提议派发每股0.05新元的期末股息，高于前一年的0.035新元
- Sats总裁兼首席执行官Kerry Mok表示，在中东冲突期间，随着航线和通道的转移，集团一直“与客户密切合作，以维持其货物流通”。 照片：TAY CHU YI, 商业时报
本文由AI辅助翻译
[新加坡] Sats 周一（5月25日）公布，截至3月31日的第四季度净利润为5070万新元，较去年同期的3870万新元增长31%。
这折合本季度每股收益（EPS）为0.034新元，而2025财年第四季度的每股收益为0.026新元。
营收同比增长9.8%至16亿新元，去年同期为15亿新元。
该集团表示：“在本季度最后一个月升级的中东冲突，对营收、成本、营业利润以及联营和合资公司的收益构成了压力。”
Sats总裁兼首席执行官Kerry Mok指出，这场战争“对行业表现构成了压力”。
“随着航线和通道的转移，我们一直与客户密切合作，利用我们广泛的网络，在他们需要我们的任何地方提供服务，以维持其货物流通。”
2026财年第四季度的营业利润微增1%至1.094亿新元。然而，由于新食品设施相关的启动成本等原因，集团的营业利润率从去年同期的7.3%收窄至6.7%。
其来自联营和合资公司的收益份额增长4.2%至2220万新元，这得益于本季度大部分时间里业务量的增长。
归属于公司所有者的利润攀升1200万新元至5070万新元，净利润率从2.6%提高到3.1%。这一改善部分归因于本季度税收开支的减少。
提高股息
Sats董事会提议派发 每股0.05新元的期末股息，高于去年同期的0.035新元。
该集团表示，这反映了其“随着盈利能力增长，为股东带来更高回报的承诺”。
加上每股0.02新元的中期股息，全年股息将达到每股0.07新元，比前一年增长40%。
在获得股东批准后，股息将于8月6日派发，股权登记截止日期定为7月24日。
该集团表示，就全年而言，Sats录得63.5亿新元的营收，较2025财年增长9%。这得益于“强劲的货运量增长以及地勤和食品服务的贡献”。
按业务部门划分，全年通道服务营收增长10.8%至49.5亿新元，这得益于“持续的市场份额增长和货运量”。Sats指出，这些增长超过了国际航空运输协会（Iata）的全球增长基准。
通道服务部门包括Sats的机场航站楼运营，涵盖空运和行李处理，以及邮轮码头和货车运输服务。
该集团表示，在2026财年的大部分时间里，航空货运需求保持强劲，直到战争升级造成了更具挑战性的运营环境。
它指出，海湾枢纽的航班暂停和运力减少“扰乱了亚洲、欧洲和美洲之间的交通流量”；投入成本的上升也给运营带来了进一步的压力。
在亚太地区航空旅行增长的背景下，集团食品解决方案部门的全年营收得益于“稳定的需求”，增长了2.9%至13.9亿新元。
2026财年，Sats的营业利润增长14.2%至5.433亿新元。营业利润率从8.2%提高到8.6%；该集团表示这反映了“更强的经营杠杆”。
其来自联营和合资公司的收益份额稳定在1.145亿新元，因为基础业务量的增长被非经常性项目所抵消。
2026财年，归属于公司所有者的利润增长了17%，达到2.852亿新元，净利润率从4.2%提高到4.5%。
Sats指出，支持其长期增长的结构性驱动因素“保持不变”。
该公司表示：“随着贸易模式的转变和货物通过替代通道重新安排路线，托运人依赖于在多个地区拥有稳定服务能力的运营商。”并补充说，其“多元化的网络”使其能够“为客户提供从起点到终点的支持”。
“我们通过调动资源，抓住日益增长的欧洲货运量，以抵消美国关税措施的影响，从而证明了这一点。”
该集团的网络包括遍布27个国家的超过225个站点，业务范围涵盖货运、地勤和专业服务。
Sats表示，它正在其全球网络中洗牙其在技术和人工智能方面的投资，并将新加坡用作“下一代运营模式的创新试验平台”。
Mok表示，尽管短期挑战依然存在，但该集团的运营模式已一再证明其韧性。
“我们进入2027财年时，拥有了更广泛的网络、持续的基础设施投资、强大的机遇储备，并有信心为股东创造长期价值。”
在消息公布前，Sats的股价周一上涨2.7%（或0.09新元），收于3.37新元。
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