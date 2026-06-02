Sats与Venture领涨海峡时报指数，五月行情创纪录
海峡时报指数今年首五个月总回报率为10.8%
Jermaine Fok
- 新交所表示，在强劲的国内生产总值增长支持下，宏观经济背景“坚韧”，带动了该指数的表现。 图：商业时报档案
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡交易所（SGX）研究部周二（6月2日）表示， Sats 与 Venture Corp 在五月份领涨海峡时报指数（STI），该基准指数当月“温和上涨”，总回报率为3.3%。
部分大盘股的涨幅被工业股和中小盘股的涨跌互现所部分抵消。与此同时，新加坡上市房地产投资信托（S-Reits）指数在本月略有走软。
五月份海指总回报中，约有四分之一来自股息贡献。
海指今年首五个月的总回报率为10.8%。
新交所表示，该指数的表现得益于“坚韧”的宏观经济背景以及稳健的国内生产总值增长的支持。
稳定的工业产出、非石油国内出口的持续增长势头以及与人工智能相关的需求，也对指数表现有所贡献。该指数于5月25日创下5102.07点的历史新高。
Sats是五月份表现最佳的海指成份股，股价上涨16.7%。这家门户服务和食品解决方案供应商公布了创纪录的2026财年营收，其净利润同比增长17%。
科技解决方案供应商Venture是五月份表现第二好的海指成份股，上涨11.1%，部分原因是其营收恢复了同比增长。
Frasers Logistics & Commercial Trust (FLCT) 是五月份海指成份股中表现最强劲的房地产投资信托（Reit）， 上涨了4.2%。
5月25日，FLCT达成协议，收购位于德国和荷兰的四处物流和工业地产，价格为2.949亿欧元（约合4.389亿新元），新增约17.96万平方米已完全出租的空间，加权平均租期为5.7年。
五月份，流入新加坡股市的机构资金保持净流入态势，其中DBS Group录得6.37亿新元的机构净流入，使其2026年累计的机构净流出额降至14.7亿新元。
在30只海指成份股中，机构净流入总额为7800万新元，其中科技股对流入势头的贡献显著。
iEdge Next 50 指数表现
iEdge Next 50 Liquidity Index在五月份实现了2.5%的总回报，使其五个月的总回报率达到12.2%。该指数追踪的是在新交所主板上市、市值排名仅次于海指成份股的50家公司的表现。
UMS Integration 在五月份领涨该指数，攀升了28.4%。
这家精密工程集团的2026财年第一季度业绩显示，营收同比增长20%，达到6940万新元；净利润则增长43%，达到1400万新元。业绩改善主要得益于其半导体、航空航天及其他业务部门的强劲销售，以及外汇收益。
相比之下，追踪在新交所上市的房地产投资信托表现的iEdge S-Reit指数当月下跌0.7%，使其五个月的累计跌幅扩大至3.7%。
另外，iEdge Singapore Next 50 Liquidity Weighted Index在2026年首五个月实现了9.7%的总回报。
该指数追踪排名紧随海指之后的50只股票。它与iEdge Singapore Next 50指数相似，但采用流动性而非市值进行加权。
在这个流动性加权指数中，科技股的地位持续提升。截至五月底，四只科技股占其权重的23%，高于六周前的19%。
此外， NetLink NBN Trust 、 NTT DC Reit 和 Digital Core Reit 合计占该指数权重的另外7%。
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