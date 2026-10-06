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峰会与会者表示：数字资产的可扩展性取决于“枯燥”的风险管理系统

新交所首席风险官表示，稳健的风险管理与创新未必相互冲突

Benicia Tan

Published Tue, Oct 6, 2026 · 09:40 PM
    • 国家研究基金会主席 Heng Swee Keat 敦促业界研究技术将如何从根本上重塑金融业。
    • 国家研究基金会主席 Heng Swee Keat 敦促业界研究技术将如何从根本上重塑金融业。 图片来源：DIGITAL ASSETS ASSOCIATION

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】行业观察人士在周二（10月6日）举行的2026年数字资产峰会上表示，数字金融下一阶段的增长，将取决于在管理伴随风险的同时，能否实现创新和规模化。

    这场为期一天的活动在新交所中心 (SGX Centre) 举行，由新加坡数字资产协会 (DAA) 主办，汇集了领先的数字金融项目、金融机构和法律专业人士，共同探讨数字资产的变革力量。

    发表演讲和参与小组讨论的业内人士探讨了多个议题，例如数字资产如何融入金融市场、金融中介机构角色的变化、人工智能 (AI) 在金融领域日益重要的作用，以及通过数字金融连接全球市场所需的互操作性和监管协调。

    发表开幕致辞的数字资产协会联合主席 Danny Chong 表示：“我们知道我们可以将资产代币化。更难的问题是，我们能否围绕它建立一个正常运作的市场。它能否进行规模化交易？是否有足够的流动性？它以什么为结算标准？我们能否管理其相关风险？”

    他补充说，这些问题听起来可能不如发行一个代币那么令人兴奋，“但任何在市场里待过的人都知道，那些枯燥乏味的部分通常才是构建真正市场的地方，而这正是我认为该领域下一个决定性挑战的关键所在”。

    担任主宾的总理公署高级政务部长 Desmond Tan 表示，尽管代币化和分布式账本等技术可以简化某些流程、减少运营摩擦，但它们也可能引入新的漏洞。

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    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

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    他表示：“它们还可能对数字基础设施和网络产生新的依赖，而机构可能对这些设施和网络没有（直接的）控制权或所有权。”

    “简而言之，技术并不能消除风险，而是将风险从一个漏洞转移到另一个漏洞。这里的挑战在于理解风险所在，并确保问责制保持清晰。”

    在活动的另一场炉边谈话中，国家研究基金会主席 Heng Swee Keat 表示：“事实是，我们正处于数字金融和代币化的非常早期阶段。可能性和潜力是存在的，但你如何管理风险？

    “如果金融系统承受压力，你将如何管理这种压力？因为我认为你不能在假设系统永远稳定的前提下运营一个金融系统。”

    为此，他鼓励业界探索人工智能、数字化和量子计算等创新将如何从根本上重塑金融业，同时也应考虑其中涉及的风险。

    新加坡交易所首席风险官 Ivan Han 在其主旨演讲中指出，他认为稳健的风险管理与创新并不冲突。

    他说：“它提供了信心、纪律和保障，能将一个有前景的想法转变为机构可以大规模使用的东西。”他指出，机构只有在了解风险后才会投入资本。

    他补充道：“当监管机构对保障措施有信心时，他们会支持创新；当市场参与者相信基础设施在平日和最困难的日子都能正常运作时，市场才会增长。”

    数字资产协会的 Chong 表示，新加坡有条件成为“网络连接、机构信赖、以及新市场得以规模化发展的地方之一”。

    他说：“如果我们能将流动性、连通性和信心结合在一起，可编程金融就远不止是一个技术故事了。它将成为一个市场故事，并可能成为全球金融自身建设方式的新篇章。”

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