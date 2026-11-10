得益于Shopee强劲表现 Sea第三季度净利润增长34%至5.025亿美元
该集团电商部门录得史上盈利最佳季度，调整后EBITDA增长44.7%
- Shopee第三季度营收增长41.3%至61亿美元，主要得益于其商品交易总额（GMV）的增长和更高的变现率。 图片：ST
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Sea于周二（11月10日）公布，其2026年第三季度净利润为5.025亿美元，较2025年同期的3.75亿美元增长34%。
2026年第三季度营收同比增长43.4%，从去年同期的60亿美元增至86亿美元。这主要得益于其电商部门Shopee的业绩表现，该部门创下了史上盈利最佳的季度记录。
Sea董事长兼首席执行官Forrest Li表示：“Shopee再次实现强劲增长的季度，其营收和盈利指标均再创新高。”
Shopee公布其2026年第三季度营收为61亿美元，较去年同期的43亿美元增长41.3%。这主要得益于其商品交易总额（GMV）的增长和变现能力的提升。
2026年第三季度，Shopee的商品交易总额（GMV）同比增长23.3%至397亿美元；季度总订单数达到45亿，同比增长25.5%。
调整后息税折旧摊销前利润（Ebitda）同比增长44.7%至2.692亿美元。
Sea的金融服务部门Monee报告营收为16亿美元，较2025年第三季度的9.899亿美元增长63.9%。
其2026年第三季度的调整后Ebitda达到2.983亿美元，增长15.5%。
Li表示：“我们正在触达更多用户，深化与现有用户的关系，并将信贷服务扩展到Shopee平台内外的更多日常消费场景中。”
Monee的业绩主要由其消费者和中小型企业（SME）信贷业务驱动。截至9月30日，消费者和中小型企业贷款余额约为126亿美元，同比增长60%。其中包括112亿美元的表内贷款和13亿美元的表外贷款。
2026年第三季度，不良贷款占未偿还贷款总额的比例为1.3%，较去年同期的1.1%略有上升。
游戏部门Garena报告的预订额为8.9亿美元，同比增长5.9%。2026年第三季度营收为8.401亿美元，较2025年同期的6.53亿美元增长28.6%。
2026年第三季度，Garena的季度活跃用户数为6.717亿，而2025年同期为6.708亿。Garena报告的季度付费用户数为6860万，同比增长4.1%。
在其10亿美元的股份回购计划下，Sea已斥资约9.972亿美元回购了1110万股股份。董事会已批准为该计划追加10亿美元额度，且无到期日。
Li表示：“我们今年上半年的强劲势头已延续至第三季度。我们对这一稳健的业绩感到满意，并将继续专注于严格执行我们的优先事项。”
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