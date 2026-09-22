Seatrium拨款2亿新元用于新一轮股票回购计划
该计划将允许公司回购最多2%的已发行股票总数
- 这家岸外与海事公司的上一轮回购计划总额为1亿新元。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Seatrium的新一轮股票回购计划价值2亿新元，规模是上一轮的两倍。该公司表示，此举显示了其对长期前景的信心。
Seatrium首席执行官Chris Ong在周二（9月22日）提交给交易所的文件中表示，公司拥有明确的增长路径，其基础是不断增强的基本面和利润率，以及公司正在积极寻求的全球机遇。
这家岸外与海事公司的上一轮回购计划总额为1亿新元。该计划于2024年4月宣布，并于今年9月1日完成。
这项新计划最早于7月份与Seatrium的上半年业绩一同公布，但当时并未设定目标金额。
该回购计划将由现有现金资源提供资金，并需在每次年度股东大会上获得股东批准。该计划还允许Seatrium回购最多2%的已发行股票总数。
该公司表示，新计划将逐步执行，同时会考虑当时的股价水平、市场状况以及集团的资本管理优先事项。
Ong补充道：“我们仍然致力于严谨的资本配置，并将资本回报给我们的股东，以推动长期的股东总回报。”
在截至6月30日的上半年，得益于出售非核心资产带来的1亿7200万新元收益，Seatrium的净利润飙升158.3%，达到3亿7290万新元。若剔除这项一次性脱售收益，其上半年净利润同比增长54%至2亿1200万新元，这主要归功于利润率较高的项目以及生产力提高带来的成本降低。
在业绩发布会上，Ong曾指出，尽管存在宏观经济不确定性，公司仍取得了“强劲的进展”。
Seatrium股价周一下跌3.3%，收盘报2.05新元，下跌0.07新元。
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