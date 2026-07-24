The Business Times
business-time-50

海庭预计上半年净利将取得“显著”改善

公司表示，这得益于脱售收益和利润率的逐步改善

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source

Benicia Tan

Published Fri, Jul 24, 2026 · 06:29 PM
    • 海庭于2月28日公布，其2025年下半年利润增长48.3%，达到1亿7930万新元。
    • 海庭于2月28日公布，其2025年下半年利润增长48.3%，达到1亿7930万新元。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】岸外与海事集团海庭 (Seatrium) 于星期五（7月24日）表示，得益于脱售收益和利润率的逐步改善，预计公司上半年净利润将录得“同比显著改善”。

    该公司将于7月31日发布其2026财年上半年业绩。

    海庭于2月28日公布，其2025年下半年利润同比增长48.3%至1亿7930万新元。全年净利润从2024财年的1亿5680万新元翻倍至3亿2360万新元。

    这得益于利润率的提高、石油与天然气以及岸外风电业务的收入增长，以及净融资成本的降低。

    该公司在5月宣布，由于中东冲突加剧了全球对能源供应保障的竞争，公司正着眼于未来两年内超过280亿新元的项目机会

    在发布盈利预告前， 海庭 的股价于星期五收盘下跌0.03新元或1.4%，报2.13新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    seatriumProfit guidance

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Wu, the owner of car dealership Allmotoring.sg, is alleged to have carried out the offences from February 2019 to November 2024.

    Car dealer charged in S$1.1 million tax evasion case involving Porsches, Ferraris, Rolls-Royces

    Temasek Global Investments CEO Chia Song Hwee believes AI can help lower the probability of missing out on good investments.

    How Temasek is leveraging AI for better all-round performance

    The income upgrade has rendered the Philippines “too wealthy” to qualify for the concessional foreign aid and development loans.

    Philippines’ income upgrade hides grim reality for most Filipinos

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More