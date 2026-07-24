海庭预计上半年净利将取得“显著”改善

公司表示，这得益于脱售收益和利润率的逐步改善

海庭于2月28日公布，其2025年下半年利润增长48.3%，达到1亿7930万新元。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】岸外与海事集团海庭 (Seatrium) 于星期五（7月24日）表示，得益于脱售收益和利润率的逐步改善，预计公司上半年净利润将录得“同比显著改善”。

该公司将于7月31日发布其2026财年上半年业绩。

海庭于2月28日公布，其2025年下半年利润同比增长48.3%至1亿7930万新元。全年净利润从2024财年的1亿5680万新元翻倍至3亿2360万新元。

这得益于利润率的提高、石油与天然气以及岸外风电业务的收入增长，以及净融资成本的降低。

该公司在5月宣布，由于中东冲突加剧了全球对能源供应保障的竞争，公司正着眼于未来两年内超过280亿新元的项目机会。

在发布盈利预告前， 海庭 的股价于星期五收盘下跌0.03新元或1.4%，报2.13新元。