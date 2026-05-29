全球能源安全竞赛加剧，Seatrium瞄准280亿新元项目机遇

截至三月底，该公司手持订单价值155亿新元

Seatrium超过95%的净订单额为“系列建造”项目。 照片：商业时报资料图

【新加坡】随着中东冲突加剧全球能源供应安全竞赛，岸外与海事企业 Seatrium 正着眼于未来两年内超过280亿新元的项目机遇。

Seatrium首席执行官Chris Ong在周五（5月29日）表示，油价上涨为“岸外能源基础设施投资提供了一个有利的环境”。

他认为，浮式储存再气化装置（FSRU）改装项目的需求正在增长，并预计公司在短期至中期内将获得更多这方面的业务兴趣。

这些专用船舶提供了一种快速灵活的方式，可将液化天然气（LNG）再气化，用于发电。

Ong在关于Seatrium第一季度业务更新的线上简报会上表示：“我们在复杂的改装项目领域已经确立了全球领先地位，这将使我们能够很好地抓住这些高价值项目。”

他补充说，公司也正在关注南美市场（如巴西和圭亚那）的油气项目，并已确定了非洲浮式液化天然气项目和中东固定平台的“新兴”机遇。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

在清洁能源领域，该公司继续在欧洲和亚洲寻求海上风电的变电站项目。

Ong指出，能源安全和向清洁能源转型的主题日益“突出”，两者之间的界限也变得“模糊”。

他说：“尤其是在欧洲，对可再生能源的雄心可能会大大提高——无论这是能源安全问题还是转型问题，都已不重要。”

订单更新

截至3月31日，Seatrium的净订单额为155亿新元，涵盖24个项目，交付日期最晚至2033年。

Ong表示，超过95%的净订单额由“系列建造”项目组成，这将有助于逐步提高利润率并降低执行风险。

第一季度获得的项目包括Seatrium的第八个FSRU改装项目：为能源巨头Karpowership改装的“Karadeniz”号液化天然气运输船。

这是早前一份意向书下的三个FSRU改装项目中的第一个，该意向书还涵盖多达六艘新一代发电船的整合工作。

Seatrium在第一季度交付了两个遗留项目：为Manson Construction公司建造的耙吸式挖泥船“Frederick Paup”号，以及为Maersk Offshore Wind公司建造的风力涡轮机安装船“Maersk Viridis”号。

该季度，公司还完成了46艘船舶的维修和升级工作，其中包括一个FSRU改装项目、五艘液化天然气运输船、七艘邮轮、十艘岸外船舶和四艘海军舰艇。

公司指出，其毛利率持续增强，“原因在于项目组合的改善，以及已完成的资产剥离部分降低了间接费用”。

公司还指出，“严格的风险管理、生产力提升和成本控制措施”也使得“一般及行政开支有所降低”。

公司补充说：“这些不断改善的指标反映了公司严格的合同筛选标准，即优先选择具有渐进式里程碑付款、严格定价纪律和项目治理的系列建造项目。”

Seatrium还表示，其资产负债表保持强劲，并在主动管理借款方面取得了进展。

然而，公司也指出，由于客户实行资本约束，项目批准或订单的任何增长预计都将逐步实现。

周五下午3点33分，Seatrium股价报2.13新元，下跌1.8%，即0.04新元。