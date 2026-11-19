已完成的资产剥离仍在按计划进行，预计每年可节省超过5000万新元

【新加坡】离岸、海事与能源专业公司Seatrium周四（11月19日）报告称，截至9月底，其净订单额为122亿新元，其中包括35个项目，交付期将持续至2033年。

在截至9月30日的第三季度业务更新中，Seatrium表示，今年至今已获得17亿新元的新订单。

新订单包括为全球能源公司Karpowership以及液化天然气（LNG）和电力基础设施公司Excelerate Energy进行的三个浮式储存再气化装置的改装合同。

Seatrium还获得了为SBM Offshore和Modec进行的船舶整合工作，以及为Karpowership进行的五个浮式发电厂的改装和整合项目。

此外，公司还将为吉宝（Keppel）的RigCo完成四座离岸钻井平台。另外，公司还与Golar签署了一份意向书，涉及第三个浮式液化天然气改装项目，并计划在2026年底前敲定合同。

Seatrium首席执行官Chris Ong表示：“近几周赢得订单的势头有所增强，这再次证实了市场的强劲基本面，其驱动力是为满足日益增长的需求而对可靠能源的迫切需要。”

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Seatrium表示，公司运营表现保持稳定，收入维持其增长速度，毛利率相较于2026年上半年持续改善。

公司补充说，毛利率的增长得益于项目利润组合的改善、持续的成本控制，以及正在进行的非核心资产剥离所带来的逐步成本节约。

Seatrium指出：“已完成的资产剥离每年可节省超过5000万新元的成本，这一目标仍在按计划实现，而正在进行的资产剥离举措预计将进一步优化集团的成本结构。”

该集团表示，在争取新订单时，将优先考虑“为世界级客户提供的高质量项目”。生产力提升举措和战略性资产剥离“有助于支持更精简的运营模式”。

该集团预计，第三季度的利润驱动因素将持续到年底，并且2026财年的基础净利润将“大幅高于”2025财年。该盈利指引不包括资产剥离收益、法律和公司索赔等一次性项目。

在2025财年，Seatrium的净利润增长超过一倍，达到3.236亿新元，而前一年为1.568亿新元。这主要得益于更高的利润率、石油天然气和离岸风电业务的收入增长，以及净融资成本的降低。在石油天然气和离岸风电业务的推动下，总收入增长了24.3%，达到115亿新元。

Seatrium 的股价周三收盘下跌0.6%（即0.01新元），报1.71新元。