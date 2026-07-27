发布正面盈利预告后，海庭股价收高8.9%

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该公司表示，预计上半年净利润将实现“同比显著改善”

[新加坡] 海事与岸外工程公司 海庭 (Seatrium) 在上周五为其上半年业绩发布正面盈利预告后，其股价于本周一（7月27日）收盘上涨8.9%。

该股上涨0.19新元，收报2.32新元。

海庭于上周五表示，预计将报告“净利润同比显著改善”，这主要归因于脱售收益和利润率的逐步改善。

该公司将于7月31日公布业绩。

Citi 分析师 Luis Hilado 周一指出，该信息与公司在5月份第一季度业务更新中发布的2026财年管理层指引相似。

当时，海庭曾表示，公司正专注于通过财务纪律和战略性脱售来优化其“成本结构”。

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该公司还表示，在完成先前宣布的脱售项目后，公司“处于有利位置”，能够实现毛利率的进一步提升。

海庭曾报告称，得益于项目组合的改善，其毛利率持续走强，而已完成的脱售项目也部分促成了间接费用的降低。

Hilado 说：“我们认为（发布盈利预告的）目的，可能是为了解决目前彭博社共识预测中报告盈利与调整后盈利之间的小幅差距。”

Citi 补充道，其估计的2026年报告盈利和调整后盈利分别为6.26亿新元和5.02亿新元，而彭博社的共识预测则为4.72亿新元和4.98亿新元。

该报告指出：“以毛额计算，我们估计海庭在上半年通过出售其拖船船队、浮动船坞，以及脱售卡里门 (Karimun) 船厂和 Crescent 船厂，可能将录得1.55亿新元的收益。”

海庭于2月28日报告称，其2025年下半年的利润增长了48.3%，达到1.793亿新元。这得益于更强的利润率、石油与天然气以及岸外风电领域的收入增长，以及较低的净融资成本。

该公司在5月份还曾宣布，随着中东冲突加剧全球能源争夺，公司正着眼于未来两年内超过280亿新元的项目机会。