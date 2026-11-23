BROKERS’ TAKE

CGS International将该公司评级下调至“持有”；UOBKH、DBS和OCBC维持其评级

在全球市场普遍疲软的背景下，Seatrium的股价在过去五个交易日中已下跌超过10%。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

[新加坡] Seatrium发布第三季度业务更新后，分析师对其前景看法不一，原因是订单增长放缓的影响盖过了项目利润率改善和成本节约带来的利好。

CGS International (简称 CGSI) 将这家岸外、海事与能源专业公司的评级下调至“持有”。UOB Kay Hian (简称 UOBKH) 维持其“持有”评级，而DBS和OCBC则维持其“买入”评级。

在全球市场普遍疲软的背景下，Seatrium的股价在过去五个交易日中已下跌超过10%，并于周一（11月23日）上午触及1.49新元的52周新低。

午间休市后，其股价回升至1.53新元，但当日仍下跌1.9%。

11月19日，Seatrium报告称，截至9月底，其净订单额为122亿新元，其中包括35个项目，交付期最晚至2033年。公司还表示，今年迄今已获得17亿新元的新订单。

该集团预计第三季度的增长势头将持续到年底，并补充说，2026财年的基本净利润将“显著高于”前一年。

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订单增长势头引人担忧

CGSI将其对Seatrium的目标价从2.60新元下调至1.80新元，理由是“新订单增长势头慢于预期，这降低了（其）盈利预期”。

该券商将其2027财年和2028财年的核心盈利预测下调了11%，原因是纳入了“对2026年新订单量较低的假设”。

CGSI指出了上行风险，包括赢得新订单，例如获得最终的Golar合同、更多天然气相关订单，以及来自欧洲输电运营商TenneT的另一份高压直流订单。

与此同时，下行风险包括新订单延迟、不利的诉讼结果以及成本超支。

在四家券商中，DBS Group Research最为看好，维持其“买入”建议和3新元的目标价。

分析师Ho Pei Hwa指出，Seatrium“在强劲执行力的支持下，利润率正在逐步回升”。她补充说，Seatrium的业务更新表明其“运营表现稳定，营收保持当前水平，毛利率相较于2026年上半年有所改善”。

她补充道：“近期的盈利轨迹是积极的，但持续的订单补充对于将利润率回升转化为持久增长至关重要。”

近期股价下跌提供买入机会

OCBC也持乐观态度，维持“买入”评级，公允价值估计维持在2.62新元不变。

该行表示，“近期的股价疲软提供了累积机会”，并指出Seatrium的管理层仍然“对补充订单有信心，但明确表示将优先考虑盈利能力而非数量”。

该行补充道：“盈利前景的改善应能支持其估值扩张。”

UOBKH维持对该股的“持有”评级，但将其目标价从2.30新元下调至1.80新元。该行指出：“Seatrium需要在未来几个月内赢得一些大规模合同，以提振投资者信心。”

该券商指出，Seatrium疲软的订单量是一个“关键问题”，并指出其订单额已从2025年底的178亿新元下降。该行表示，目前的订单“提供的收入和盈利能见度非常有限”。

UOBKH还指出，Seatrium超过70%的净订单价值来自交付日期在2029年之后的项目，因此，这些项目价值中的很大部分在未来两年内不太可能向客户开具账单。

UOBKH维持对该股的“持有”评级，但将其目标价从2.30新元下调至1.80新元。该行指出：“Seatrium需要在未来几个月内赢得一些大规模合同，以提振投资者信心。”

该券商指出，Seatrium疲软的订单量是一个“关键问题”，并指出其订单额已从2025年底的178亿新元下降。该行表示，目前的订单“提供的收入和盈利能见度非常有限”。

UOBKH还指出，Seatrium超过70%的净订单价值来自交付日期在2029年之后的项目，因此，这些项目价值中的很大部分在未来两年内不太可能向客户开具账单。

UOBKH维持对该股的“持有”评级，但将其目标价从2.30新元下调至1.80新元。该行指出：“Seatrium需要在未来几个月内赢得一些大规模合同，以提振投资者信心。”

该券商指出，Seatrium疲软的订单量是一个“关键问题”，并指出其订单额已从2025年底的178亿新元下降。该行表示，目前的订单“提供的收入和盈利能见度非常有限”。

UOBKH还指出，Seatrium超过70%的净订单价值来自交付日期在2029年之后的项目，因此，这些项目价值中的很大部分在未来两年内不太可能向客户开具账单。