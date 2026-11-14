Secretlab将在洛杉矶开设首家体验店，目标全球营收达5亿新元

这家新加坡公司还与美国零售巨头Best Buy达成新合作，将在其15家门店设立产品展示区

Secretlab的Ian Ang表示，由于产品线不够丰富，公司此前推迟了在美国开设实体店的计划。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

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【新加坡】新加坡电竞椅与书桌制造商Secretlab首次将其产品引入美国实体店，并设定了全球营收达到5亿新元的目标。

这家成立于2015年、以其电竞椅闻名的公司，将于11月18日在洛杉矶开设首家海外体验店。此外，公司还与零售巨头Best Buy合作，在美国九个州的15家门店内设立产品展示区。

根据《商业时报》（The Business Times）查阅的会计与企业管制局（Accounting and Corporate Regulatory Authority）数据显示，Secretlab在截至2024年2月的2024财年营收为3.707亿新元。此次设定的5亿新元目标比该财年营收高出约35％。同年，公司实现利润3470万新元。

记录中未包含其2025财年和2026财年的账目。

Secretlab表示，自11年前成立以来，公司已在全球售出价值25亿新元的产品，其中北美市场贡献了全球营收的一半。该公司透露，其在全球拥有超过三百万用户。

新加坡市场彰显实体零售的重要性

Secretlab联合创始人兼首席执行官Ian Ang在接受《商业时报》独家专访时表示，即使没有开设实体店，美国也已经是Secretlab最大的市场。

相比之下，作为Secretlab唯一拥有实体店的国家，新加坡市场的营收占比不到2%。

他指出，对Secretlab而言，美国市场的规模大约是“新加坡的30倍”。

然而，新加坡却是该品牌渗透最深的市场。

Ang指出，在所有市场中，新加坡的“饱和度是迄今为止最高的”。他补充说，其影响力已远超游戏玩家群体，一些律师事务所甚至诊所也在办公室使用Secretlab的椅子。

他表示，这种情况在海外较为少见。

他用一种他称之为“非常通俗”的方式来衡量市场饱和度：即一个国家的Secretlab销售额与其国内生产总值（根据收入水平调整后）的比率。

Ang推断，新加坡市场饱和度如此之高的原因在于其拥有实体零售业务。他认为，实体店能让潜在买家亲身体验产品。“你需要亲身体验，才能真正体会到产品有多好。”

Ang指出，除了位于布莱德（Braddell）的体验中心外，过去十年间，Secretlab每年还在新加坡参加四到六场IT展会。

对美国市场并不陌生

对Secretlab而言，美国是一个熟悉的市场。通过赞助全球顶级电竞战队，该品牌已在这个全球最大经济体的游戏玩家中建立了忠实的用户群。

公司还通过在电竞锦标赛和活动中设立快闪展位，建立了一定的实体市场影响力。

Ang指出，Secretlab之前推迟在美国开设实体店，是因为其产品线不够丰富。他说：“（如果当时开店）店里可能会显得很空。”

Ang解释说，如今，除了椅子有更多样化的设计外，Secretlab的产品线还增加了桌子和其他桌面配件。这可能会提升每位顾客的消费金额。

成功的标准

Ang指出，要使这次大规模的海外扩张取得成功，美国的销售业绩必须通过两项考验。

首先，项目必须能实现自负盈亏。“我们不是一家有风投（风险投资）支持的公司，所以我们必须确保所做的每一件事都能带来明确的回报，”他说。“许多零售项目都在亏损……你不能只是一味地亏钱。相对于潜在收益，你的亏损额是多少？”

当被问及此次扩张将如何融资时，Ang提到了公司的“财务纪律”，但并未透露资金来源。

Secretlab初期将在美国15家门店内设立展示区，如果合作顺利，Best Buy和Secretlab的高管都希望“未来能有更多更多”的合作门店。 照片：SECRETLAB

第二个考验是规模化。这意味着销售增长必须遍及全美，而不仅仅局限于特定几个州。

Ang解释说：“在新加坡，你开一家店，基本上就能覆盖整个国家。”而在美国，“我们希望确保能够将业务规模扩展到全国范围。”

这正是与Best Buy合作的切入点。Ang表示，Secretlab将从15家门店开始，如果合作对双方都有利，两家公司的高管都希望未来能有“更多更多”的合作门店。

然而，与Best Buy的合作将给公司带来一系列新挑战，因为这是Secretlab首次与零售商直接合作。此前，Secretlab主要通过线上直销模式面向消费者。

Ang表示，与Best Buy的这项合作意味着，公司在管理与Best Buy的关系时，需要采用“一套截然不同的技能”。

Secretlab将于11月18日在洛杉矶开设其首家体验店。 照片：SECRETLAB

尽管如此，公司并未轻视此次合作。

Ang指出，这家零售商将作为一个销售渠道，而位于洛杉矶西好莱坞（West Hollywood）的新体验店将专注于为顾客提供体验。

公司选择洛杉矶作为首家体验中心的地点，因为该市是其在美国销售业绩最好的城市之一；此外，洛杉矶人口密度高，且团队对当地情况较为熟悉。

Ang补充道：“你必须利用现有资源……不能太理想化。”

不小的挑战

“美国市场非常艰难，尤其是在今天，”他说。要攻克这个市场，比10年前要困难得多。

他指出，美国各州的运作方式各不相同，有着“不同的规则、不同的价值观”，所以你不能“像运营新加坡这样一个单一城市那样”去运营美国市场。

此外，美国的销售额分布非常分散，这意味着没有哪个单一城市能够主导市场。Ang补充说：“至少对我们来说，美国市场确实非常分散。”

当被问及对该市场的最大担忧时，他回答说，过去是“美国的混乱局势”，但现在他已不那么担心了，因为这家设备制造商已经通过多元化供应链来应对关税问题。

在寻求扩大北美市场版图的同时，Ang也不排除在世界其他地区进行扩张。大约两个月前，公司通过本地合作伙伴在中国启动了销售，并计划“接下来进入更多市场”。

尽管如此，零售并非Ang投入时间最多的领域。他认为，Secretlab产品的研发（R&D）才是其在竞争中脱颖而出的关键。“我们存在的根本不是因为零售或其他任何东西，而是因为产品本身。”