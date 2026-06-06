想在金融业求职？观察人士称，实习对毕业生至关重要

实习有助于大学生积累实际工作经验，培养解决问题和适应变化的能力

与2020-2022年相比，在2023-2025年期间，新加坡金融业有实习经验的新员工比例增长了超过六个百分点。 照片：BT 资料图

[新加坡] 观察人士表示，对于寻求在新加坡金融行业获得全职工作的本科生而言，实习正成为一条日益重要的途径。

LinkedIn 亚太区首席经济学家 Chua Pei Ying 表示，与2020-2022年相比，在2023-2025年期间，新加坡拥有实习经验的金融业新员工比例上升了超过六个百分点。LinkedIn 新加坡拒绝透露具体数字。

与此同时，新加坡金融业的初级职位招聘在2026年第一季度有所放缓。她表示，2026年第一季度，初级金融专业人士的招聘数量同比下降了2%。

随着企业为适应人工智能的应用而不断调整职位和工作流程，进入职场的应届毕业生面临的竞争也日趋激烈。

大华银行（UOB）集团人力资源主管 Dean Tong 表示：“随着人工智能、技术和数据在日常工作中的应用日益广泛，银行招聘的职位类型也在不断演变。”

实习：进入金融业的垫脚石

新加坡管理大学（SMU）校长 Lily Kong 教授表示，雇主现在更加重视那些能够展现潜力、适应能力以及与人工智能工具协同工作能力的候选人。

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Tong 指出，随着职位变得更具活力和以客户为中心，UOB“越来越重视解决问题的能力、适应能力和人际交往能力”。

他补充说，扎实的专业领域知识仍然很重要，许多职位现在都要求将银行基础知识与数字和数据意识相结合。

不断变化的招聘环境正促使学生重新思考如何为金融职业生涯做准备。

Kong 教授说，学生们在职业规划方面正变得更具“战略性和进取心”，他们在大学生涯的早期就开始参加多次实习、考取行业认证并发展与人工智能相关的技能。

她补充说：“只要实习能帮助学生培养雇主看重的相关技能，那么它就有助于获得银行乃至任何其他行业的职位。”

根据 Kong 教授的说法，近二分之一的新加坡管理大学毕业生会从实习机构获得全职工作机会，而至少三分之一的毕业生通过实习转正获得永久职位。

学生适应人工智能驱动的就业市场

随着毕业生职位的竞争加剧，学生们越来越不把实习看作是可有可无的简历加分项，而是将其视为进入行业的关键第一步。

Kong 教授指出，在技术日新月异和行业需求不断变化的背景下，如今的金融专业学生对就业能力和工作保障的意识更强。

华侨银行（OCBC）集团人力资源主管 Lee Hwee Boon 表示，该行早期人才发展项目的参与度一直在稳步增长。

她表示：“实习参与率逐年稳步增长，这既反映了学生对有意义的实际工作经验的渴望，也体现了企业领导者对他们带来的新视角的欣赏。”

一位不愿透露姓名的新加坡国立大学（国大）商学院大四本科生表示，学生们在毕业前正变得更有目的地积累相关工作经验。

该学生说：“如果不保持竞争力，找工作可能会更难。在进入职场前拥有多段实习经历对于获得一份全职工作变得越来越重要。”

另一位希望被称为 Ong 的国大商学院大四学生表示，实习经验已成为招聘过程中的一个重要区分因素。

他说：“我认为如今的招聘官希望看到你已经亲身实践过，而不仅仅是纸上谈兵。”

华侨银行个人银行业务部的反洗钱风险管理分析师 Leane Lim 于2020年通过“新心相连”毕业生实习计划加入该行，该计划帮助她获得了一份全职工作。她说，这段经历为她进入该行业提供了一个重要的切入点。

她说：“这次实习是让我踏入这个行业的敲门砖。要专注于获得实际工作经验和学习新技能。即使这不是你理想的工作，也要试一试。每一点经验都有帮助。”

对许多学生而言，实习现在既是检验职业兴趣的试验场，也是获得雇主所期望的毕业生应具备经验的途径。

银行业维持对毕业生招聘的承诺

尽管有人担心人工智能可能会减少应届毕业生的工作机会，但银行业表示，初级职位的招聘仍然是其长期人才战略的重要组成部分。

大华银行的 Tong 表示：“我们将继续建立一支强大且面向未来的后备人才队伍。”

汇丰银行（HSBC）新加坡人力资源主管 Mukul Anand 表示，该行仍致力于通过毕业生、学徒和实习项目来培养早期职业人才。

他说：“我们有一系列强大的入门级项目，旨在吸引和培养银行各部门的初级员工。”

在过去的四个招聘周期中，汇丰银行新加坡每年通过其所有项目招收超过280名学生。该行在过去一年中还招聘了约40名应届毕业生。

软技能仍然不可或缺

LinkedIn 的 Chua 表示，人工智能素养已成为新加坡所有受调研工作职能中（包括金融业）增长最快的技能之一。

这一趋势反映出人工智能的应用正从技术团队扩展到日常业务运营中。这可能会改变工作的性质，而不是消除对年轻人才的需求。

她补充说：“人工智能在金融领域的真正价值在于与人协同工作，创造新的想法和商业价值，而不是取而代之。”

Kong 教授说：“随着雇主为应对人工智能和新兴技术而重新设计职位和工作流程，人们的期望也随之提高。”

她补充说，因此，毕业生需要保持适应能力，不断更新技能，并拥抱终身学习。

Kong 教授指出，随着人工智能将更多常规任务自动化，雇主越来越需要那些能与人工智能工具高效协作，同时确保数据安全、准确和真实性的毕业生。