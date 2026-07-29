胜科工业将收购新加坡炼油商Aster旗下清洁能源子公司20%股份

协议还规定，胜科工业将成为Aster Power的独家天然气供应商

Aster副总裁Andre Khor（右三）近期向《商业时报》透露，公司正在探索新的增长机遇。 照片：ASTER

【新加坡】胜科工业 (Sembcorp Industries) 已同意收购新加坡石油炼制商Aster Chemicals and Energy旗下清洁能源业务公司Aster Power 20%的股份。

胜科工业的全资子公司胜科公用事业于周三（7月29日）与Aster Power以及另一家实体Aster Asia Alpha签署了协议。交易金额未予披露。

根据协议，胜科工业也将成为Aster Power的独家天然气供应商。

两家公司在新闻稿中表示，胜科工业的投资将支持Aster Power的“下一增长阶段”，包括加强其在电力、蒸汽和可再生能源方面的能力。

母公司Aster是由印度尼西亚能源和化工企业Chandra Asri与大宗商品巨头Glencore组建的80:20合资企业。

在过去一年中，该公司收购了Shell位于布拉孔岛 (Pulau Bukom) 的炼油厂以及裕廊岛 (Jurong Island) 的多项能源和化工资产，而Chandra Asri则收购了ExxonMobil在新加坡的加油站网络。

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该公司于去年10月成立了Aster Power，作为专注于清洁能源解决方案以及电力和蒸汽生产的专门业务部门。

该子公司此前已与Sembcorp Solar Singapore达成协议，将在今年年底前于Aster位于布拉孔岛和裕廊岛的基础设施上部署16兆瓦峰值的太阳能发电容量。

Aster Power还宣布计划投资1.5亿美元，为其母公司的化工厂开发一台具备热集成功能且可使用氢气的燃气轮机。

胜科工业新加坡区域总裁Koh Chiap Khiong认为，通过与Aster Power的合伙业务，“有潜力更好地服务于新加坡工业领域不断变化的需求”。

Aster集团总裁Erwin Ciputra表示，胜科工业作为投资者“为我们的发展提供了更坚实的基础”。

该交易尚待监管部门批准以及交易相关安排的最终敲定。

华侨银行 (OCBC) 担任Aster Power的独家财务顾问和融资伙伴，支持其当前和未来的增长计划。

截至下午3时53分， 胜科工业 的股价上涨2.4%，即0.13新元，至5.55新元。