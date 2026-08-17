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胜科工业称其印度可再生能源子公司的潜在IPO仍处初步阶段

公司回应彭博社报道，称该上市计划或可筹集高达5亿美元

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Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Mon, Aug 17, 2026 · 08:25 PM
    • 胜科工业驳斥有关其为印度可再生能源子公司 Sembcorp Green Infra 筹备首次公开募股的报道。
    • 胜科工业驳斥有关其为印度可再生能源子公司 Sembcorp Green Infra 筹备首次公开募股的报道。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 胜科工业 (Sembcorp Industries) 于周一（8月17日）表示，针对媒体有关其印度可再生能源子公司可能上市的报道，公司“尚未就任何业务部门的潜在首次公开募股（IPO）做出最终决定”。

    该公司表示，其“定期评估业务的战略选择，包括评估某些业务部门进行首次公开募股的可能性”，并强调任何此类评估仍处于初步阶段。

    胜科工业是在回应有关其正准备为印度可再生能源子公司 Sembcorp Green Infra 申请首次公开募股的报道。

    新闻媒体彭博社周一早些时候报道，该募股计划或可筹集高达5亿美元，招股书草案最早可能在8月份提交。

    胜科工业在周一晚间提交给交易所的文件中补充道：“我们尚未就任何此类交易做出最终决定，且无法保证任何此类交易将会推进或完成。”

    彭博社报道称，胜科工业正就此次拟议的股票出售与 Axis Capital、HSBC、Citigroup、Kotak Mahindra Capital、ICICI Securities 和 IIFL Capital Services 合作。

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    如果此次上市得以推进，将是 Sembcorp Green Infra 在2018年上市失败后的第二次尝试。当时，该公司曾向印度市场监管机构提交了IPO文件草案，但在几个月后，因胜科工业选择向该业务注入额外股权而撤回了申请。

    根据其网站信息，截至2026年3月31日，按运营装机容量计算，Sembcorp Green Infra 位列印度十大可再生能源独立发电商之一。

    该公司在印度18个邦拥有超过75项可再生能源资产，其已安装和在建的可再生能源总装机容量为7.6吉瓦 (GW)。

    胜科工业补充说，若有任何重大进展，公司将发布适当的公告。

    在此之前，该公司敦促股东和投资者在交易其证券时保持谨慎，在公司发布明确公告前，切勿过度依赖媒体对潜在IPO的报道或猜测。

    印度是胜科工业可再生能源业务的一个关键增长市场。在最近的业绩发布会上，该集团表示，尽管预计其可再生能源业务将面临阻力，但期待新增装机容量（尤其是在印度）能为集团作出贡献。

    2025年12月，该公司宣布通过 Sembcorp Green Infra 完成对印度太阳能公司 ReNew Sun Bright 的收购，这标志着该集团在向绿色能源转型方面又迈进了一步。

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