新交所总裁Loh Boon Chye 2026财年薪酬上涨7.1%至837万新元

薪酬上涨主要源于现金花红和长期激励的增加，这两项占其总薪酬的近85%

Loh Boon Chye自2015年7月起担任新交所总裁。他在2026财年获得了354万新元的现金花红，较前一年的327万新元增长了8.4%。 照片来源：新交所

【新加坡】随着交易所运营商营收和净利润创下历史新高， 新加坡交易所 (SGX) 总裁Loh Boon Chye在截至2026年6月30日的财年中的总薪酬上涨7.1%，达到837万新元。

这高于2025财年的782万新元，当时其薪酬同比上涨了3.3%。

根据新交所周二（9月29日）发布的2026财年年度报告，此次薪酬上涨主要源于现金花红和长期激励的增加，这两项合计占Loh总薪酬的近85%。

自2015年7月起担任总裁的Loh，在2026财年获得了354万新元的现金花红，较前一年的327万新元增长了8.4%。这笔花红占其总薪酬的约42.3%，由董事会根据“2026财年设定的具体量化和质化指标及目标的达成情况”而决定。

他还获得了354万新元的长期激励，较2025财年的327万新元增长了8.4%。Loh的长期激励包括与三年业绩期内的既定目标挂钩的业绩股票，以及新交所递延长期激励计划下的奖励。

他的固定薪酬基本保持不变，为121万新元，而实物利益为81,443新元，高于一年前的75,553新元。

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与此同时，得益于所有运营部门的增长，新交所2026财年的净利润增长了7.8%，达到6.984亿新元。

净营收增长13.9%至15亿新元，而每股收益增至0.653新元。

经调整后（该数据剔除了某些对集团经营业绩影响较小的非现金和非经常性项目），净利润增长24.6%至7.595亿新元。

在新交所其他高薪管理层中，总裁Michael Syn的总薪酬从297万新元增至345万新元，增幅为16.2%。与此同时，新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 总裁Tan Boon Gin的薪酬为244万新元，较之前的228万新元增长了7%。

报告还指出，新交所的业绩股票计划已于2025年9月到期。一项去年首次提出的替代性股份激励计划，将在其2026年年度股东大会上提交股东批准。

鉴于业绩表现强劲，新交所董事会在先前指引的第四季度股息基础上，提议派发每股0.125新元的一次性额外股息，这笔股息来自年内的资本循环收益。

这使得2026财年的总股息达到每股0.57新元，较上一财年增长52%。

新交所2026财年年报显示，集团共有1,282名员工，包括新交所集团的正式和临时员工。员工平均服务年限为八年，而员工保留率为91%。

在董事会更新方面，新交所表示，其“循序渐进地管理董事会更新流程，以平衡连续性与成员更新，并保留机构知识”，同时确保足够的多元化，以支持集团的战略和业务目标。

新交所董事会目前有五名女性董事。该交易所表示，自2023财年以来，已达到女性董事占比至少30%的目标。

新交所股价周二收盘下跌0.3%（即0.07新元），报22.40新元。