新交所加强披露规则，旨在发行人中培养“价值创造文化”

新交所监管公司首席执行官表示，此次规则修订“在加强披露标准的同时，也为发行人保留了灵活性”

在此之前，该市场监管机构于今年四月发起了一项公开咨询，旨在提高透明度基准，并促使发行人更加专注于价值创造。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】根据将于2027年1月1日起生效的新披露规则，上市公司将被要求就其高管薪酬、股息管理和股东沟通方式，向投资者提供更清晰的说明。

新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 于周三（9月23日）宣布，将更新其上市规则，要求在薪酬、股息政策和投资者关系方面加强信息披露。该市场监管机构表示，这些修订旨在“在上市发行人中培养一种价值创造文化”。

大多数新加坡发行人已设有符合《企业管治守则》的基准，但新规则旨在弥补特定的沟通差距，并提升信息披露的质量。

新交所监管公司首席执行官 Tan Boon Gin 表示，此次规则修订“在加强披露标准的同时，也为发行人保留了灵活性”。

他补充说：“我们鼓励发行人超越最低要求，提供实质性且有意义的披露，从而吸引全球资本并提高估值。”

根据新规，发行人必须：

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在其年度报告中说明用于决定执行董事和高管薪酬的关键财务与非财务绩效指标，以及这些指标如何与长期价值创造目标保持一致。

在其年度报告中纳入股息政策、投资者关系政策，以及对年内主要股东沟通活动的说明。

维护一个用于投资者沟通的网站，或在公司网站内设立专门的投资者沟通栏目，并在该处公布投资者关系政策。同时，鼓励发行人发布其他信息，包括年度报告、股东常年大会会议记录、投资者推介材料以及即将举行的活动日历。

在此之前，该市场监管机构于今年四月发起了一项公开咨询，旨在提高透明度基准，并促使发行人更加专注于价值创造。

在该咨询中，新交所监管公司也就“披露超越股息政策的更广泛资本管理实践是否对投资者有用，以及若有用应涵盖哪些方面”征求了意见。

该咨询于五月结束，共收到32份反馈，反馈方包括资产管理公司、服务提供商、代表机构、发行人，以及来自 Corporate Monitor、GDInstitute、新加坡特许会计师协会和新加坡董事协会 (SID) 的市场专业人士。

“披露越多，不一定等于披露越好”

新加坡董事协会于周三表示，欢迎新交所监管公司强调新规应旨在提高披露质量，而非沦为一项“勾选报表”式的任务。

在今年早些时候的咨询反馈中，新加坡董事协会指出了一个风险，即公司可能在技术上遵守披露规则，却没有提供对投资者真正有用的信息。该协会还呼吁，应就何为有意义且针对特定公司的披露（包括薪酬和股息政策方面）提供指引。

新加坡董事协会于周三表示，欢迎新交所监管公司强调新规应旨在提高披露质量，而非沦为一项“勾选报表”式的任务。

在今年早些时候的咨询反馈中，新加坡董事协会指出了一个风险，即公司可能在技术上遵守披露规则，却没有提供对投资者真正有用的信息。该协会还呼吁，应就何为有意义且针对特定公司的披露（包括薪酬和股息政策方面）提供指引。

新交所监管公司指出，有几位反馈者建议将披露范围从股息扩大到更广泛的资本管理实践。新交所监管公司表示，这一反馈将与企业管治咨询委员会分享，以商议是否应推荐此类披露，以及若推荐，应将其纳入企业管治守则还是上市规则。

新加坡董事协会总裁 Emily Poon 对《商业时报》(The Business Times) 表示，资本配置的透明度固然有价值，但“披露越多，不一定等于披露越好”。

她说：“更广泛的框架可能对大型发行人有用，但相关要求应与公司的规模和具体情况相称。”

新交所监管公司此前曾表示，其意图并非强制公司支付股息，而是确保它们对相关方针保持透明。

这些新规与新交所的“价值释放”(Value Unlock) 计划相辅相成，旨在确保能力建设能够为企业实践带来长期改善。

在该计划下，发行人可以申请财务补助，以建设在企业战略、资本管理和投资者关系方面的能力。作为回报，获得补助的公司需加强其企业实践和信息披露。

Tan 表示：“新加坡股市正受益于投资者兴趣的复苏，但如果董事会和管理层不加强投资者沟通并展现更高的透明度——尤其是在董事会或管理层的决策如何与股东利益保持一致这方面的透明度，这种兴趣将无法持久。”

在该计划下，发行人可以申请财务补助，以建设在企业战略、资本管理和投资者关系方面的能力。作为回报，获得补助的公司需加强其企业实践和信息披露。

Tan 表示：“新加坡股市正受益于投资者兴趣的复苏，但如果董事会和管理层不加强投资者沟通并展现更高的透明度——尤其是在董事会或管理层的决策如何与股东利益保持一致这方面的透明度，这种兴趣将无法持久。”

根据新交所监管公司的新规，虽然年度报告必须包含股息政策，但发行人无需承诺派息。例如，如果公司希望为增长而保留资本，可以在其政策中说明这一点。

同时，投资者关系（IR）政策应列明投资者沟通的渠道以及股东联系发行人的机制。

虽然所有发行人都被要求设立投资者沟通网站或在公司网站内设置专门的投资者沟通栏目，但新交所网站（SGXNET）仍是信息发布的主要渠道，而前者将提供一个额外的接触点。

Poon 称该网站是一个有用的基准，但其本身并非沟通。

她说：“其价值将取决于公司是否利用它来提供清晰、有用的信息，并让股东更容易进行有意义的沟通。”

根据截至2026年5月31日发布的2025财年年度报告，超过90%的发行人已经设有投资者沟通网站，并与投资者建立了双向沟通渠道。

十分之八的公司披露了其投资者关系政策的目标和原则，但只有少数公司详细说明其股东沟通活动。同样，超过90%的发行人将财务指标纳入其薪酬框架，但只有47%披露了具体使用哪些指标。

新交所监管公司表示，这些数据表明尚有改进空间，但同时也显示新规对大多数发行人而言是可以实现的。

首批需要遵守新规的年度报告将在2028年发布，不过新交所监管公司鼓励提早采纳。发行人也被指引参考更新后的《实践指引》(Practice Notes)，以了解披露内容的实质要求。

然而，新加坡证券投资者协会（Sias）创始人兼首席执行官 David Gerald 认为，最大的风险在于新要求可能沦为又一个“勾选报表”式的任务。他补充说，一份模板化的股息政策，或一份声称公司“定期与股东沟通”的泛泛之谈，将收效甚微。 因此，他认为，真正的考验在于董事会是否能领会新规的精神，而不仅仅是遵守其字面规定。