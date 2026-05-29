印尼商品出口改革引发担忧，新交所上市棕榈油企业承压

分析师称，企业面临加剧的监管风险，且政策推行规模也带来执行障碍

雅加达最新举措的影响预计将因新交所上市种植园公司的出口敞口水平而异。 照片：路透社

【新加坡】在印度尼西亚宣布计划通过一家国有企业集中管理关键自然资源的出口后，新加坡交易所（SGX）上市的棕榈油企业股价承压。

此举引发了市场对在该国有业务的种植园公司所面临政策风险的新担忧。

尽管在全球供应趋紧的背景下，分析师们仍看好毛棕榈油（CPO）价格，但他们警告称，印尼的最新举措可能会对估值构成压力，并给区域种植园公司的前景蒙上阴影。