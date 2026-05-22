新交所监管公司为停牌公司设定三年期限以解决其问题

该交易所监管机构将对未能及时取得充分进展的发行人予以除牌

新交所监管公司表示，此举旨在加强市场纪律，同时给予投资者更明确的结果预期。 照片来源：商业时报资料图

【新加坡】新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 在周五（5月22日）发布的新闻稿中表示，将为停牌发行人设定三年期限，以解决相关问题，否则将面临除牌。

新交所监管公司表示，此举旨在加强市场纪律，同时给予投资者更明确的结果预期。

该监管机构此前已于2025年10月调整其停牌处理方法，当时表示将把停牌范围限制在有明确证据表明存在持续经营问题的公司。

该机构指出，其正努力将交易暂停时间控制在必要的最低限度，同时为除牌时间表提供更大的确定性。

该机构在新闻稿中表示：“关于长期停牌发行人的数据显示，那些有很高可能取得积极成果的公司，通常可在三年内达成实质性的解决方案。”

对于停牌时间已超过三年的发行人，监管机构将要求其在重组或解决现有问题方面展现“实质性进展”，并提供恢复交易的具体计划。

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该机构补充说，此类解决方案可包括与债权人达成和解协议，或对公司业务进行重组。

该机构表示，设立三年期限是为了给重组留出时间，以便为股东释放价值。“在评估这些提案时，我们会考量其在达成里程碑目标方面的努力与进展、计划的确定性以及股东的利益。”

如果监管机构认为这些计划的推进不够紧迫，将会采取措施将该发行人除牌。

长期停牌的发行人

同样在周五，新交所监管公司发布了一份报告，列出了股票已停牌12个月及以上的发行人名单，共有39家公司上榜。

报告显示，在2025年下半年，有一家长期停牌公司恢复了交易，两家公司被除牌。与此同时，又有三家公司被加入长期停牌名单。

新交所监管公司首席执行官 Tan Boon Gin 表示，多年来监管机构一直致力于减少长期停牌发行人的数量，并正努力将其进一步降低。

他补充道：“公开市场旨在促进价格发现和提供流动性。而暂停交易会破坏这一基本原则。”