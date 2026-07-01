新交所将于7月推出交易后托管模式及调整报价机制，10月起调低每手股数

新规生效后，投资者将可购买价格超过100新元的单股证券

从7月15日起，在新交所上市的港元、人民币和日元计价证券合约的最低报价单位将不再与其本土市场保持一致。 图片：BT档案图

【新加坡】新加坡交易所（SGX，简称新交所）周三（7月1日）宣布，从7月15日起，将允许存托代理人在综合经纪托管账户中为客户持有新交所上市证券。

新交所指出，经纪托管账户的采用率“持续上升”。

该交易所补充说，从2024年10月至2026年4月，每当有投资者在中央托收公司（CDP）开设一个直接账户，就会相应地开设六个此类托管账户。

综合经纪托管账户是指在单一经纪商名下，集合多个客户的资产和交易。

新交所表示：“这项调整使新加坡的托管结构与全球惯例接轨，预计将提升新加坡对国际中介机构的吸引力，并为投资者提供更多选择。”

其监管部门新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）将对存托代理人实施更严格的要求和监督。

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该公司还将为经纪商和存托代理人设定最低服务标准，以便利其客户行使股东权利。

这些标准涵盖处理公司行动、协助客户出席股东大会等事宜。

新交所表示，此举旨在“确保选择经纪托管账户的散户投资者能得到良好服务”。

在获得新交所监管公司的批准后，存托代理人将有时间来遵循这些标准，但所有标准必须在今年年底前落实到位。

调低每手股数

从10月5日起，新交所将调低其标准每手股数，价格在10新元以上至100新元（含）的证券，每手股数将从100股降至10股。

对于价格超过100新元的证券，每手股数将从100股降至1股。

新交所表示，首批调整将涵盖11只价格超过10新元的股票，这些股票占今年上半年总交易活动的35%。

该交易所补充说：“因此，调整每手股数预计将降低市场参与门槛，并提高散户投资者的购买力。”

该交易所将每季度进行审核，以确定是否有其他证券符合调低每手股数的条件，下一次审核计划于2027年1月进行。

届时将参考2026年7月至12月的每日收盘价。

任何每手股数的变动，都将在每个日历季度结束后的首五个交易日内公布，并于季度结束后的第二个月的首五个交易日内实施。

即使相关股票价格之后跌破10新元和100新元的门槛，已调低的每手股数规定仍将保持不变。

最低报价单位调整

此外，从7月15日起，在新交所上市的港元、人民币和日元计价证券合约的最低报价单位将“不再与其本土市场保持一致”。

新交所表示，将通过通告方式提前向会员传达最低报价单位的任何变动。

该交易所补充说，这些调整是在进行了公开咨询之后推出的，相关提议获得了市场参与者的广泛支持。