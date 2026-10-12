9月份新交所证券交易额上涨27%，衍生品交易量回升

尽管如此，19亿新元的成交额仍环比8月份下降11%。

9月份的22个交易日中，证券市场总成交额同比增长27%，达到422亿新元。 照片：路透社

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【新加坡】新加坡交易所 (SGX) 9月份的证券日均成交额 (SDAV) 同比增长27%至19亿新元，但由于海峡时报指数 (STI) 在8月创下破纪录的涨势后稍作停歇，该数据环比下滑11%。

该交易所运营商于周一（10月12日）表示，9月份的22个交易日中，证券市场总成交额同比增长27%，达到422亿新元。

与8月份的433亿新元相比，9月份证券总成交额环比下滑2.5%。

消息公布后， 新交所 股价周一一度上涨高达3.7%，在下午3点时最高触及21.49新元。该股当日收于20.73新元，上涨0.4%，即0.09新元。

整体衍生品活动环比回升。衍生品总成交量环比增长10%，至2980万份合约，但该数据同比下降了2%。

衍生品日均成交量 (DAV) 环比增长7%至140万份合约，与去年同期基本持平。

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新交所海峡时报指数期货势头强劲，9月份成交量环比增长超过一倍，达到75,477份合约。新交所MSCI新加坡指数期货成交量为107万份合约，月末未平仓合约量为202,745份。

外汇衍生品增长加速，总成交量同比增长53%，达到960万份合约。人民币、印度卢比和韩元合约仍然是主要推动力。

新交所美元/离岸人民币外汇期货的总成交量同比跃升47%，至487万份合约。新交所印度卢比/美元外汇期货的成交量同比攀升59%，至389万份合约，而新交所韩元/美元外汇期货（迷你）的成交量则同比增长超过一倍，达到732,267份合约。

海指从高位回落盘整

继8月连创新高后，海峡时报指数（STI）进入盘整，9月收于5,675.88点。该指数环比微跌1%，但同比增长32%。

从板块来看，富时海峡时报房地产投资信托指数环比下跌6%至623.91点，而富时海峡时报小盘股指数则下跌2%至315.35点。

大宗商品方面，新交所9月份清算了460万份铁矿石指数期货（IODEX）合约，而新加坡商品交易所 (SICOM) 橡胶衍生品总成交量则同比飙升69%，至455,327份合约。