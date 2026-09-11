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散户买盘与海指上涨推动 新交所8月证券交易额同比增长35%

证券市场总成交额同样上涨，但整体衍生品活动略有回落。

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Deon Loke

Deon Loke

Published Fri, Sep 11, 2026 · 07:00 AM
    • 基准海峡时报指数8月底收于5,755.36点高位，同比上涨35%，年初至今的表现优于其他区域内的亚细安同侪。
    • 基准海峡时报指数8月底收于5,755.36点高位，同比上涨35%，年初至今的表现优于其他区域内的亚细安同侪。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】— 在散户对房地产投资信托 (Reits) 和中小型股的强劲兴趣，以及海峡时报指数 (STI) 创纪录的上涨行情的推动下， 新加坡交易所 (SGX) 8月份的证券日均交易额 (SDAV) 同比大增35%至22亿新元。

    根据新交所于周四（9月10日）发布的市场统计数据，该月份的证券市场总成交额同比增长29%，达到433亿新元。

    按月计算，8月份的证券日均交易额增长了8%。散户投资者在该月积极逢低买入，其在房地产投资信托的参与度按月增长22%，在中小型股的参与度则增长了11%。

    整体衍生品活动略有回落。衍生品总交易量同比下降1%，至2710万份合约；而衍生品日均交易量 (DAV) 则同比减少2%，至130万份合约。

    尽管衍生品整体交易量下滑，股指期货却表现出局部强势。

    新交所表示：“在8月财报季高峰期间，基金经理的协同资产配置推动了股指期货的交易活动。”

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    新交所海峡时报指数期货的日均交易量按月增长超过一倍，8月28日的未平仓合约名义价值达到创纪录的4950万新元。新交所MSCI新加坡指数期货的未平仓合约在月底也达到了118亿新元的名义价值，其日均交易量则增至29.8亿新元名义价值，两者均创下历史新高。

    在外汇衍生品方面，由于美元走弱刺激了投资组合对冲活动，总交易量同比增长47%至810万份合约。

    人民币、印尼盾和韩元是交易最活跃的外汇期货之一。

    新交所美元/离岸人民币外汇期货的日均交易量同比飙升43%，名义价值达197亿美元。印度卢比/美元和韩元/美元合约的日均交易量也分别同比增长38%和近一倍。

    海指持续上涨

    与此同时，基准海峡时报指数延续上涨势头，在8月份连续创下历史新高。该指数月底收于5,755.36点高位，同比上涨35%，按年初至今计算，其表现优于其他区域内的亚细安同侪。

    新交所表示，在机构和散户资金流入的提振下，海指成份股的成交额同比增长44%，达到15亿新元。

    海指挂牌基金 (ETF) 录得连续第18个月的净流入，累计流入达16亿新元，使其管理的总资产达到58亿新元。

    在大宗商品方面，新交所8月份结算了相当于450万公吨的石化产品。这使得2026年前八个月的总交易量达到约4000万公吨，接近2025年全年记录的数字。

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