新交所7月份证券交易额同比增长37%至462亿新元

海峡时报指数当月上涨8.9%至5628.5点，创下五年多来最大单月涨幅

新交所7月份的整体换手率为44%，高于2025年7月的41%。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

[新加坡] 新加坡交易所 （SGX）周三（8月12日）发布的文告显示，其7月份证券市场成交额同比增长37%，至462亿新元。

证券日均成交值（SDAV）同比增长37%，连续第六个月超过20亿新元。

衍生品交易量同比增长16%，至3390万份合约；衍生品日均交易量（DAV）同比增长16%，至约150万份合约。

7月份的整体换手率为44%，高于2025年7月的41%。

新交所凯利板当月的换手率为39%，高于2025年7月的37%。

截至2026年7月，新交所的市值为1.2万亿新元，高于前一个月的1.1万亿新元。

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海峡时报指数表现

在全球资金从科技股转向防御性金融股的推动下，海峡时报指数（STI）7月份上涨8.9%至5628.5点，创下五年多来的最大单月涨幅。

今年以来，按新元计算，该基准指数的价格回报率为21%，表现优于其他亚细安同类指数。

7月份，现货股票的日均成交值在所有投资者群体中均实现增长，其中机构投资者以38%的同比增长率领先。

散户投资者连续第六个月成为净买家，净流入资金环比增长92%至5亿4520万新元，主要集中在中小型股。

海峡时报指数挂牌基金（ETF）在7月份录得连续第17个月的净流入，累计流入资金达16亿新元，管理资产规模同比增长89%至56亿新元。

橡胶和石化产品表现突出

该交易所表示，其大宗商品业务中，石化产品和新交所新加坡商品交易所（SICOM）橡胶衍生品在7月份的表现尤为强劲，创下历年同期最佳。

包括苯和石脑油在内的石化产品合约交易量同比增长51%，而橡胶期货和期权交易量同比增长2%至31万6485份合约。

在大宗商品衍生品方面，今年以来的日均未平仓合约量同比增长18%；今年以来的日均交易量（DAV）则同比增长5%。

韩元、新台币等外汇期货交易活跃

该交易所表示，美国经济信号好坏参半，推动了新交所上市货币市场的对冲活动，使得7月份外汇期货总交易量同比增长54%，达到930万份合约。

该交易所周三的文告指出：“除了关键的离岸人民币和印度卢比合约交易量实现强劲的同比增长外，新交所韩元/美元外汇期货的日均交易量也同比飙升182%，达到5万4453手。”

新交所新台币/美元外汇期货的日均未平仓合约名义价值环比增长84.6%，达到4130万美元。