SGX 6月证券交易额激增72%，为2026财年“亮眼”业绩收官
新交所将此表现归因于“支撑性增长和结构性投资主题”
- 基准海峡时报指数(STI)延续涨势，于6月25日创下5218.96点的历史新高，月末收于5170.65点。 照片：《商业时报》资料图
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【新加坡】本地交易所周一（7月13日）表示，6月份现货股票和衍生品市场的强劲交易活动，推动新加坡交易所 (SGX) 在其2026财年实现强劲收官。
证券市场总交易额同比激增72%，达到446亿新元。
这一激增为 SGX 所称的财年“亮眼表现”画上了句点，原因在于全球投资者日益“依赖值得信赖的风险管理工具”。
证券日均交易额 (SDAV) 同比激增72%，达到21亿新元。
整个2026财年，证券日均交易额 (SDAV) 同比增长35%，达到18亿新元。该交易所运营商强调，这是“18年来的最高水平”。
2026财年总成交额同比增长35%，达到4557亿新元。
海指创历史新高
基准海峡时报指数 (STI) 延续涨势，于6月25日创下5218.96点的历史新高，月末收于5170.65点。这标志着同比增长30.4%。
SGX 将此表现归因于“支撑性增长和结构性投资主题”，这些主题持续有效地抵消了外部不利因素的影响，将12个月的总回报率推高至36.4%。
交易活动显著扩大，不再局限于蓝筹股。这得益于散户和机构投资者的证券日均交易额 (SDAV) 均实现了双位数的增长。
散户投资者是关键的推动力，截至6月已连续五个月保持净买入状态，整个财年累计净流入资金达24亿新元。
散户的证券日均交易额激增52%，达到12年来的最高水平。
机构投资者的兴趣也大量涌入中小型股。机构在该领域的净买入额攀升至6.06亿新元，相比2025财年的2亿新元增长了两倍。
这推动中小型股的日均交易额 (SDAV) 增长155%，达到3.1亿新元，创下自2014财年以来的新高。
SGX补充道：“iEdge新加坡次优50指数在6月份同比上涨23.8%至1516.01点，这反映出投资者对基准指数以外股票的兴趣日益浓厚。”
在衍生品市场方面，6月份总交易量同比增长31%，达到3430万份合约，而日均交易量则增长27%，达到162万份合约。
在外汇 (FX) 领域，SGX指出，“在全球利率前景喜忧参半之际，亚洲货币估值的不确定性”支撑了其人民币、卢比和韩元期货产品的强劲对冲活动。
2026财年外汇期货总交易量同比增长31%，达到9630万份合约。
大宗商品业务也创下纪录性的一年，涵盖基准铁矿石衍生品、远期运费协议，以及石化和乳制品合约。
SGX表示，这些增长“受到全球实体供应链中断所带动的对冲和交易活动增加的驱动，而客户群的持续扩张则进一步推动了金融化”。
该财年大宗商品总交易量同比增长21%，达到7880万手。
与此同时，交易所交易基金 (ETF) 的资产管理规模 (AUM) 在6月底超过了205亿新元。
2026财年下半年，净流入资金同比增长240%，达到24亿新元，其中海指ETF的总资产管理规模超过50亿新元，并录得连续第15个月的净流入。
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