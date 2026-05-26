Sats公布第四季度盈利增长后，股价上涨6.4%
截至3月31日的季度，其净利润增长31%至5070万新元
- Sats第四季度营收为16亿新元，较去年同期的15亿新元增长9.8%。 图片来源：SATS
本文由AI辅助翻译
【新加坡】周二（5月26日）上午， Sats 的股价走高，此前该公司公布其截至3月31日的第四季度净利润同比增长31%，至5070万新元。
截至上午11时25分，该股一度上涨至3.60新元，涨幅6.4%，即0.23新元，成交量达1440万股。
截至午间休市，该股报3.59新元，上涨6.5%，即0.22新元，成交量为1520万股。
Sats是海峡时报指数上午交易中涨幅最大的成份股。
据《The Business Times》早前报道，该公司表示，在第四季度最后一个月升级的中东冲突，“对营收、成本、营业利润以及联营公司和合资企业的盈利构成了压力”。
尽管如此，该季度营收仍达到16亿新元，较去年同期的15亿新元同比增长9.8%。
公司建议派发的年终股息为每股0.05新元，高于一年前的0.035新元。
