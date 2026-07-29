销售组合改善，昇菘上半年净利增长11.7%至8080万新元

营收同比增长11.9%至8亿5540万新元，此前为7亿6470万新元

新店销售推动了昇菘2026年上半年的营收增长。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 超市运营商 昇菘 (Sheng Siong) 公布，其2026财年上半年净利润增长11.7%，从2025财年上半年的7230万新元增至8080万新元。

公司在周三（7月29日）表示，该期间营收增长11.9%，从7亿6470万新元增至8亿5540万新元。这主要得益于2026年上半年新开设的16家门店以及更高的同店销售额。

毛利润也增长了15.6%，从2亿3560万新元增至2亿7240万新元。毛利率提高了一个百分点，从去年同期的30.8%增至31.8%。

业绩的改善得益于更优的销售组合，以及为减轻不断上涨的业务运营成本所做的努力。

董事会建议派发更高的中期股息，每股0.0375新元，高于一年前的0.0320新元。股息将于8月28日支付。

昇菘表示，公司将继续优先改善其销售组合，同时利用科技来提高效率和生产力。

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7月13日，该集团为其新的双溪加株分销中心举行了动土仪式，该中心预计将于2029年完工。其设计旨在为超过120家超市门店提供支持。

昇菘首席执行官 Lim Hock Chee 表示：“零售杂货行业竞争依然激烈，随着柔佛-新加坡快速过境系统（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link）预计于2027年开通，我们随时准备调整我们的定价、促销和产品组合，以保持竞争力。”

他补充说，集团预计将在第三季度开设三家新店。

在业绩公布前，昇菘的股价周三收盘上涨0.3%（即0.01新元），报3.26新元。