昇菘股价延续上周跌势，跌逾9%创一年新低

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该公司表示，杂货零售业的竞争在未来一年可能加剧

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】超市运营商 昇菘 (Sheng Siong) 的股价持续下跌，于周一（11月2日）上午一度下跌9.4%。

尽管该集团于周四晚间报告第三季度净利润同比微增1.9%，但股价仍出现下跌。

该股上周五收盘时下跌4.6%或0.13新元，报2.67新元。

该股周一开盘即下跌7.1%至2.48新元（上午9时01分），随后在上午9时16分滑落至2.46新元。

至上午10时44分，股价进一步跌至2.42新元，跌幅达9.4%。这是自2025年11月3日盘中触及2.33新元以来的最低水平。

昇菘股价随后在午间休市前回升至2.43新元。

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截至下午1时44分，约有1070万股易手。根据ShareInvestor的数据，并未录得任何已撮合交易。

周一，DBS Group Research维持对昇菘的“持有”评级，而CGS International则给予该股“增持”评级。Phillip Securities和UOB Kay Hian则分别给予“中性”和“持有”评级。

此前，HSBC于10月30日将该股评级下调至“减持”，而UBS则维持“中性”评级。10月29日，Citi也给予该股“中性”评级。

这家主板上市的超市运营商报告，截至9月30日的三个月内，其净利润为4460万新元，高于去年同期的4370万新元。

该季度的营收增长6.2%，从去年同期的4.155亿新元增至4.415亿新元。集团将营收增长归因于在新加坡拥有更大的门店网络，以及可比同店销售额的改善。

股价下跌的另一个原因，是管理层在第三季度业绩发布会上表示，杂货零售业的竞争格局依然激烈，持续的促销活动可能会对营收和利润率构成压力。

随着即将到来的柔佛—新加坡捷运系统（RTS）预计将于2027年2月开始运营，竞争可能会进一步加剧。该线路可能鼓励更多人跨境购物，并加剧特定包装杂货和家庭用品的价格竞争。

昇菘表示，将随着RTS相关进展的展开而调整其策略，以应对其对业务的潜在影响。

除了竞争，该集团还指出劳动力成本上升是另一项挑战。这包括在渐进式薪金模式和全国薪金理事会2026年至2027年指导方针下的薪金增长。

该集团已于去年9月提高了其零售员工的薪水，以满足零售业的渐进式薪金模式要求。

DBS分析师Chee Zheng Feng在周五的一份报告中表示，他预计昇菘在第四季度的盈利增长将进一步放缓，因为其比较基数较高，去年同期曾受建国60周年邻里购物券的提振。

他补充说，另一个潜在因素是Thomson Imperial Court门店于9月25日关闭所带来的整个季度的影响，而水电费上涨和员工成本增加也可能对这家连锁超市的盈利能力造成压力。

该券商维持对该股的“持有”评级，目标价3新元维持不变。