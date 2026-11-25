星展银行（DBS）指出，尽管Pinduoduo等平台价格可能更低，但其包裹送达时间可能要长得多。

Sea董事长兼首席执行官Forrest Li表示，零售业是竞争最激烈的行业之一，因为该行业规模庞大，最终赢家的“奖赏是巨大的”。 图片来源：新加坡社科大学

[新加坡] Sea董事长兼首席执行官Forrest Li表示，随着竞争加剧，Shopee正在扩大其短视频购物功能，同时依靠Sea的自有配送网络来实现差异化。

他在周三（11月25日）由新加坡社科大学主办的JY Pillay杰出讲者系列2026活动上表示，通过短视频购物将与搜索式购物共同发展，而非取而代之。

Sea旗下的Shopee一直面临着来自TikTok Shop等视频驱动电商平台的激烈竞争。Tech In Asia此前报道称，在2026年第二季度，TikTok Shop在泰国的销售额已超过Shopee。

根据Momentum Works的数据，2025年在新加坡，Shopee仍占据52%的市场份额，其次是Lazada（36%）和TikTok Shop（6%）。

Li表示，零售业是“竞争最激烈”的行业之一，因为该行业规模庞大，最终赢家的“奖赏是巨大的”。他补充说，Shopee目前的竞争对手包括Lazada、TikTok Shop、Temu以及最近加入的Pinduoduo。“我相信未来还会有更多。”

当被问及通过TikTok Shop等视频平台的购物方式是否会取代Shopee等搜索式平台时，Li认为，通过短视频购物“并非最高效的购物方式”，因为这类购买行为往往是无计划的。

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尽管如此，Shopee仍将积极接纳这种模式。

其应用程序已经提供短视频功能，并且在其最大的市场印度尼西亚，通过短视频产生的订单“远超市场上任何其他平台”。他指出，这两种购物方式将共存并融合。

押注Sea的自建配送服务

但短视频平台并非Shopee近年来面临的唯一威胁。

像Pinduoduo这样价格更低的平台——它们直接从工厂发货——通常能以比Shopee更低的价格提供相同产品。星展银行（DBS）估计，Pinduoduo上的非品牌商品比Shopee上的同类商品便宜50%到60%。

然而，Li表示，Shopee通过Sea的自有物流服务SPX实现了差异化，该服务为这个电商平台完成了“几乎每一笔订单”的配送。

他补充说，在新加坡这样相对富裕的市场，购物者对价格的敏感度较低，而对配送时效和可靠性更为敏感。

星展银行指出，Pinduoduo的包裹虽然更便宜，但需要三到四周才能送达，而Shopee的包裹通常只需要一到两天。

Li承认，配送服务可能不是“业务中利润率最高的部分”，并且需要Shopee亲力亲为。他表示，甚至有人认为，Shopee不采用第三方配送服务是一个“愚蠢”的决定。

但他补充说，配送服务是电商体验的重要组成部分。“在这一点上，我为自己的‘愚蠢’感到自豪。”