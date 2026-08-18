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新航部署超160个人工智能应用，致力成为领先的“数字航空公司”

至今，该航空公司已确定超过550个生成式人工智能的潜在应用案例。

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Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Tue, Aug 18, 2026 · 07:00 AM
    • 新航信息技术高级副总裁 George Wang 表示，自2025年7月重新推出以来，其人工智能聊天机器人Kris的客户满意度得分已接近翻倍。
    • 新航信息技术高级副总裁 George Wang 表示，自2025年7月重新推出以来，其人工智能聊天机器人Kris的客户满意度得分已接近翻倍。 照片：YOUNG ZHAN HENG, BT

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 新加坡航空公司 (新航) 通过使用人工智能，实现了客户满意度提升、机组人员排班效率提高等诸多益处。

    这家国家航空公司的人工智能项目始于2018年的一项数字化转型。当时，总裁 Goh Choon Phong 将人工智能视为一项“战略价值”，并亲自领导了全公司的人工智能战略。

    信息技术高级副总裁 George Wang 表示，公司随后成立了一个由总裁领导的委员会，董事会也批准了一项涵盖商业价值和未来工作模式的人工智能蓝图。

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    SingaporeSingapore AirlinesArtificial Intelligence

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