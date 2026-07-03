The Business Times
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SIA Engineering与印度航空签署谅解备忘录 探讨MRO合作机会

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Jul 3, 2026 · 06:17 PM
    • SIA Engineering于2024年5月被指定为印度航空的基地维修战略合作伙伴，负责发展该航空公司在印度班加罗尔的基地管理设施。
    • SIA Engineering于2024年5月被指定为印度航空的基地维修战略合作伙伴，负责发展该航空公司在印度班加罗尔的基地管理设施。 照片：BT资料照片

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    【新加坡】 SIA Engineering 与印度航空于周五（7月3日）签署了一份谅解备忘录 (MOU)，旨在探讨在维护、修理及大修 (MRO) 领域的合作机会。

    一份声明指出，此举旨在支持印度发展成为全球航空维护、修理及大修 (MRO) 中心。

    SIA Engineering表示，合作可能包括“可能在印度成立”一家MRO合资企业，以满足印度及区域航空市场日益增长的需求。

    在该合资企业下，该集团将利用其MRO和技术专长，以及印度航空的航线运营网络，共同在印度打造世界一流的MRO生态系统。

    SIA Engineering于2024年5月被指定为印度航空的基地维修战略合作伙伴，负责发展该航空公司在印度班加罗尔的基地管理设施。

    SIA Engineering首席执行官 Chin Yau Seng 表示，该集团旨在利用其技术专长，共同发展一个MRO合伙业务，这将在印度航空追求卓越运营方面发挥不可或缺的作用，并有望为国内外客户提供服务。

    Asean Intelligence

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    他补充道：“这项举措不仅限于机队支持，更是为了实现印度巨大的MRO潜力。”

    在消息公布前的周五，SIA Engineering的股价收盘上涨0.3%或0.01新元，至3.47新元。

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    SIA Engineering

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