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新航第二季度净利增至四倍达2.097亿新元，受益于收益率走强及印度航空亏损减少

然而，上半年利润因燃料成本上升而下滑

Tessa Oh

Tessa Oh

Published Wed, Nov 11, 2026 · 06:22 PM
    • 新航上半年每股盈利从去年同期的0.079新元跌至0.043新元。
    • 新航上半年每股盈利从去年同期的0.079新元跌至0.043新元。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡航空公司（SIA，简称新航）公布，其截至2026年9月30日的第二季度净利为2.097亿新元，远高于去年同期的5240万新元。

    该主板上市公司在周三（11月11日）提交的监管文件中表示，这主要得益于运营利润的走强，以及来自联营公司印度航空（Air India）的应占亏损份额减少。

    该季度的运营利润从去年同期的3.984亿新元增长16.3%，至4.637亿新元。

    该季度营收从去年同期的49亿新元增长14.3%，达到创纪录的56亿新元。

    乘客收益率增长了12.2%，货运收益率则增长了22.3%。对冲前的燃料成本攀升了63.3%，但3.55亿新元的对冲收益部分缓冲了这一影响。

    上半年来看，净利从去年同期的2.385亿新元下滑43.9%至1.339亿新元。

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    表现疲弱的第一季度是主要拖累因素。由于中东冲突导致航空燃油价格上涨，对盈利造成压力，第一季度运营利润大幅下滑73.8%。

    上半年运营利润从8.029亿新元下降29.1%至5.692亿新元。这六个月的平均航空燃油价格为每桶171美元，同比上涨86.7%。8.06亿新元的燃油对冲收益部分缓冲了这一影响。

    上半年营收从去年同期的97亿新元增长16.8%，达到创纪录的113亿新元。这主要得益于创纪录的2180万载客量和强劲的收益率。

    该季度基本每股盈利为6.7分，高于去年同期的1.7分。

    上半年基本每股盈利则从7.9分降至4.3分。

    董事会宣布派发每股2分的中期普通股息和每股5分的中期特别股息，总派息为每股7分。

    去年同期总派息为每股8分，其中包括5分的普通股息和3分的特别股息。此次股息将于2026年12月11日支付。

    各业务部门表现

    以新加坡航空品牌运营的全服务航空公司部门，上半年营收从去年同期的82.338亿新元增长16.1%至95.554亿新元。其运营利润则从8.402亿新元下降31.7%至5.740亿新元。

    以酷航（Scoot）品牌运营的廉价航空公司部门，营收从11亿新元增长29.4%至14亿新元。其运营亏损从3900万新元收窄至2400万新元。

    工程服务部门的营收从3.167亿新元下降7.1%至2.942亿新元，但运营利润从1300万新元增至2570万新元。

    新航表示，在季节性旅游客流的支撑下，乘客需求保持健康，而货运需求则保持坚挺。该公司补充说，航空燃油价格仍高于冲突前水平，并持续对成本构成巨大压力。

    新航称，虽然集团已调整机票价格和货运费率，但这些措施无法完全抵消持续高企的燃油价格所带来的影响。集团将维持严格的成本管理，并继续对新航和酷航进行战略性投资。

    在业绩公布前，新航股价收盘报7.17新元，上涨0.03新元或0.4%。

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