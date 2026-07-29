新航第一季度盈利大幅下滑，股价收盘下跌3.1%

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该国家航空公司本季度录得7600万新元的净亏损

其净亏损是由于运营利润下降，这归因于中东冲突导致净燃油成本飙升78.5%，以及分摊自印度航空的亏损份额增加。 图片来源：BT资料图

[新加坡] 在发布2026财年第一季度业绩报告后，国家航空公司 新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 的股价于周三（7月29日）上午下跌。

该股在早盘交易中一度下跌4%，随后在上午9点15分进一步跌至7.44新元，跌幅达4.3%，成交量为280万股，成交额达2120万新元。

新航随后收复部分失地，收盘报7.53新元，下跌0.24新元，跌幅3.1%。全天成交量为1610万股，成交额1.206亿新元。

该航空公司于周二公布了第一季度业绩，录得净亏损7600万新元，而去年同期则为净利润1.86亿新元。

这主要是由于运营利润下降，其原因在于中东冲突导致净燃油成本飙升78.5%，以及分摊的印度航空亏损份额增加。

上半年运营利润为1.06亿新元，与去年同期相比减少了2.99亿新元，降幅达73.8%。