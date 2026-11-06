新加坡的私人市场配置领先香港，但增加敞口的投资者数量较少

Morningstar调查显示，亚太区投资者最有可能增加对私募股权的配置。

在新加坡受访者中，私人市场占其投资组合的23.8%，而香港为22%。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 根据Morningstar今年早些时候发布的《2026年资产所有者视角调查》，新加坡资产所有者在其投资组合中配置于私人市场的份额略高于香港同行，但在过去一年中，增加投资敞口的香港投资者比例更高。

在新加坡受访者中，私人市场占其投资组合的23.8%，而香港为22%。

然而，68.6%的香港资产所有者表示，他们在过去12个月里增加了敞口，而新加坡的这一比例为48.6%。

此项调查结果发布的背景是，全球机构投资者正寻求在公开市场之外进行多元化投资，预计未来五年，私人市场的平均配置比例将从目前的19%上升至23%。

在计划增加私人市场敞口的资产所有者中，分散公开市场风险（56%）是主要驱动因素，其次是更高的预期回报（42%）。

香港受访者最注重多元化，比例高达81%，领先于新加坡（70%）、中国（67%）和加拿大（66%）。

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从各区域来看，亚太区投资者更强调多元化（60%）和稳健的现金流（31%），而欧洲投资者则更倾向于提及更高的预期回报（46%）和支持性的政府政策或监管变化（19%）。

2026年的调查涵盖了504家资产所有者，其中40%位于亚太地区。

亚太地区的广泛敞口

亚太地区的受访者最有可能增加对私募股权（47%）、私人信贷和直接贷款（38%）以及联合投资（22%）的配置。

与此同时，北美资产所有者在基础设施（41%）、风险投资和成长型股权（40%）以及私人债务（32%）方面处于领先地位。

欧洲投资者报告的房地产敞口削减比例最高（26%），并且他们最不可能投资于风险投资和成长型股权、二手份额和自然资源。

尽管对私人市场的兴趣持续不减，但流动性是增加配置的主要障碍，全球63%的资产所有者提到了这一点，在北美（70%）和亚太地区（65%）这一问题尤为突出。

亚太地区的投资者还强调了数据可得性有限（33%）、回报方面的担忧（32%）以及宏观地缘政治问题（22%）。

人工智能、ESG和地缘政治

资产所有者主要将人工智能视为一种提高效率和支持更优投资决策的工具。

他们认为最大的机遇在于工作流程（44%）、信息获取（42%）和数据质量（41%），其次是投资研究和预测（35%）。

与此同时，与一年前相比，新加坡和香港认为ESG（环境、社会和治理）因素对其投资决策变得更为重要的资产所有者有所减少。

在香港，这一比例从2025年的56%降至2026年的42%；新加坡则从53%降至44%。在整个亚太地区，该比例从43%降至34%。

监管变化是另一个正在重塑机构对投资组合构建看法的因素。

与香港同行或全球平均水平相比，新加坡受访者更倾向于将地缘政治风险评为“非常重要”。

约41%的新加坡受访者认为中东冲突是重要因素，而全球和香港的这一比例分别为25%和11%。

同样比例的新加坡受访者认为日益加剧的贸易争端“非常重要”，而香港和全球的这一比例分别为33%和26%。

与此同时，15%的新加坡受访者和19%的香港受访者认为现任美国政府对其投资决策“非常重要”，均低于20%的全球数据。