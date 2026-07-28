新加坡资产管理规模增长10.1%至6.7万亿新元，金管局着眼于提升竞争力

该国央行正与业界商议，探讨如何提升新加坡的金融市场优势

【新加坡】在强劲的市场表现和资金净流入的推动下，截至2025年底，新加坡的资产管理总规模 (AUM) 增长了10.1%，达到6.7万亿新元。

新加坡金融管理局 (金管局) 在周二（7月28日）发布的年度报告中表示，尽管全球环境更具不确定性，新加坡的金融业仍继续实现广泛增长。

金融业在2025年增长了4.3％。虽然这一增速低于2024年的6.8％，但“基本保持了”2021年至2025年期间年均4.6％的增长势头。

金管局局长 Chia Der Jiun 表示，该局也正与业界人士商讨如何提升新加坡在金融市场活动中的竞争力。此举正值新加坡面临来自香港等司法管辖区的竞争，预计相关评估将“很快”完成。

Chia 在该报告的媒体发布会上说：“首先，我们的竞争力建立在更广泛的基础上——即我们作为一个值得信赖的金融中心的地位，以及能够接触到深入且多元化的金融生态系统和人才库。”他补充道：“因此，我们与业界讨论的措施，正是为了增强我们的竞争力。”

2025年，银行业资产增长3.1%，从2024年的“超常增长”中有所放缓；而保险业的资产则增长7.6%，达到4935亿新元。

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2025年，企业债券市场的总发行额也增长了10%，达到约3400亿新元。

与此同时，资产管理规模的净流入额为3760亿新元，同比增长29%。

根据金管局周二同时发布的资产管理调查报告，这主要是由于在新加坡获得和管理的新增投资授权有所增加。

新加坡在传统领域的资产管理规模增长了9%，而2024年的增幅为16%。

另类投资领域的资产管理规模——包括私募股权和风险投资、对冲基金、房地产和房地产投资信托基金——在2025年增长了0.4%，而2024年的增幅为14%。

另类投资资产管理规模的增长放缓，是由于一家大型管理公司的规模缩减，但这部分影响被几家新晋管理公司的进入所抵消。

按资金来源划分，新加坡76%的资金来自境外，其中39%来自除新加坡以外的亚太地区。

约88%的资金投资于新加坡境外，其中40%投向了除新加坡以外的亚太地区。

截至2025年12月，新加坡的持牌基金管理公司总数达到1320家，净增了22家。

截至12月31日，已有1406家可变资本公司 (VCC) 在新加坡注册成立或转为新加坡本籍，高于一年前的1200家。

这些伞形或独立的VCC在2025年共设立了3443个子基金，多于2024年的2695个。

央行业务

在截至2026年3月31日的财年中，金管局录得净利润200亿新元，高于上一年的197亿新元。

这主要得益于398亿新元的投资收益，但由于新元走强，该收益被164亿新元的负面货币换算效应部分抵消。

由于全球经济在反复冲击下仍保持韧性，投资收益表现强劲。金融市场也表现良好，无论是债券和股票等各类资产，还是发达和新兴市场，都取得了可观的回报。

今年的投资收益与去年相近，并且高于183亿新元的10年历史平均水平。

负面的货币换算效应主要是由于新元兑美元和日元升值所致，这有助于缓解输入性通胀的影响。

金管局将向统一基金 (Consolidated Fund) 缴款10亿新元，并将其净利润中的另外25亿新元返还给政府。

尽管业绩强劲，Chia 表示，央行对投资前景仍持谨慎态度。

“未来的前景不确定，持续的能源市场动荡、不断上升的通胀以及高企的股市估值都对未来的投资回报构成风险。”