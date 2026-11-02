新加坡银行第三季度财富管理费或将放缓，人工智能相关贷款及债券收益率引关注

分析师预计息差将持续承压，但资产质量和资本状况将保持稳健

大华银行 (UOB) 将于11月4日率先公布其第三季度业绩，星展银行 (DBS) 和华侨银行 (OCBC) 将分别于11月5日和6日公布。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

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【新加坡】分析师预测，尽管新加坡三家本土银行的财富管理收入的强劲增长势头可能在第三季度有所放缓，但其息差将持续承压。

尽管如此，分析师们预计该行业的潜在资产质量和资本状况将保持稳健，即便银行在人工智能相关融资领域的风险敞口以及债券收益率上升带来的影响正受到更密切的关注。

大华银行将于11月4日公布其第三季度业绩，星展银行和华侨银行将分别于11月5日和6日公布。