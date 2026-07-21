新加坡押注人工智能于医疗保健领域，但成功与否将取决于商业可持续性

专家表示，私营企业需将人工智能带来的生产力增长转化为患者的成本节约

随着人口老龄化，在医疗保健行业内培养强大且具竞争力的创新，正日益成为新加坡的国家优先事项。 照片：商业时报资料图

【新加坡】人工智能创新正日益吸引私营医疗保健业者和投资者的兴趣，但要将其转化为行业内具有商业可行性的应用可能更为困难。

得益于生态系统内深厚的人才储备和强有力的政府支持，新加坡的医疗科技和生物科技领域近年来取得了长足发展，越来越多初创公司成功开发出用于临床的人工智能工具。

例如，本地初创公司 KroniKare 开发的一款由人工智能驱动的伤口护理扫描仪已被全岛多家医院采用，可将伤口评估时间缩短高达70%。

尽管如此，SingHealth 人工智能办公室主任 Daniel Ting 副教授在接受《商业时报》采访时表示，在所有已开发的医疗保健人工智能算法中，最终只有一小部分能够进入实际临床环境并保持商业上的可持续性。

多年来，随着投资者转向风险较低的行业，生物医药科学产业也经历了相当多的引人注目的失败案例和融资寒冬。

新加坡在医疗保健领域的人工智能雄心

对于新加坡而言，在医疗保健行业内培养强大且具竞争力的创新正日益成为一项国家优先事项。

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作为其“国家人工智能策略2.0”的一部分，新加坡通过战略投资积极支持人工智能技术，将本国定位为私营企业在从软件到制造业产业群等各领域部署人工智能的重要热点。

Ting 教授认为，医疗保健领域是最有能力从这一国家人工智能推动计划中受益的行业之一。

作为“研究、创新与企业 (RIE) 2030”五年战略的一部分，卫生部将重点发展人工智能计算能力和健康数据，以建设新加坡的医学研究能力。

最新一期的 RIE 2030 计划已拨款370亿新元用于研究和创新，以满足关键的国家需求——包括为迅速老龄化的人口提供医疗保健服务。

今年7月，新加坡推出了新加坡医疗基础人工智能模型 (Simfoni) 计划，该计划旨在将专为新加坡患者和医疗实践量身定制的人工智能模型整合到公共医疗保健系统中。

私营医疗保健系统在盈利目标上与公共医疗保健系统不同，但 Ting 教授指出，随着人工智能应用的加速，两者在推动行业技术转型方面扮演着不同但互补的角色。

私营业者正越来越多地在运营和医疗流程中部署人工智能工具。

Fullerton Health 已有选择地将人工智能引入其运营中，应用案例包括从拍X光到编写代码；而在新交所上市的综合医疗保健集团 IHH Healthcare 则引入了人工智能工具，用于护士排班和费用估算流程。

但行业领袖认为，人工智能最大的商业机会远不止改善医院运营。

例如，随着人工智能增强了药物的开发过程，药物发现领域可能会迎来重大变革。

Ting 教授解释说，传统药物开发的周期通常很长，从确定生物靶点到获得监管批准，一般需要10到15年，而且失败率居高不下。

这些开发挑战是药价居高不下的原因，因为制药商通常需要收回成功开发过程的成本，以及其他未能发现可行药物的研发管线所产生的成本。

“成本可能高达数十亿美元，”Ting 教授补充道。

他表示，人工智能可以帮助研究人员识别有前景的分子、为临床试验招募合适的患者，并减少代价高昂的失败，从而缩短医疗产品的生命周期。

他说：“借助人工智能，你有可能在整个医疗产品生命周期中将成本削减50%。”

Pfizer 和 Eli Lilly 等全球制药巨头正大举投资人工智能工具以期大幅加快研发进程，而像生物科技初创公司Nanyang Biologics这样的本地企业也正押注于该技术以推动长期增长。

他指出，与此同时，代理式人工智能系统的快速发展可能会改变医疗保健的提供方式。在医院内部，这类工具可以提高分诊、医学筛查、诊断和护理处方等环节的效率。

部署人工智能代理的机会并不仅限于医院。Ting 教授补充道：“如果你全面地看待医疗保健，医疗服务只是其中一大支柱——此外还有营养、心理健康、咨询和教育。”

但他指出，仅有科学突破并不足以保证商业成功。更重要的是如何应用这些创新来推动私营部门的生产力和收入。

Ting 教授说：“如果一项创新在科学上是可靠的，在临床上是适用的，那么这项技术就会留存下来。接下来的问题就是商业模式、市场推广策略，以及其财务可持续性。”

他承认，盈利能力对于维持私营医疗保健至关重要，因为能够创收的医疗服务提供商可以吸引更好的技术、购买更好的设备。

降低患者成本

然而，IHH Healthcare 集团首席执行官 Prem Kumar Nair 医生在FutureHealth.Now 2026的一场小组讨论中表示，对于私营医疗保健提供商而言，这些投资最终必须转化为更低的患者成本和更好的治疗效果。

Nair 医生承认，成本上涨已成为许多 IHH 患者日益关注的问题，并补充说，全球范围内的医疗通胀通常快于居民消费价格指数的上涨速度。

他说：“付款方和保单持有人变得非常焦虑。有患者告诉我，他们更关心自己的保险政策，而不是手术结果。”

投资者也持类似观点。

资产管理公司 TPG Asia 的管理合伙人 Ganen Sarvananthan 补充说，私人资本也在密切关注人工智能在提高生产力和收入，同时为消费者降低成本方面的潜力。

他同样在该会议上表示：“无论是政府还是保险公司，付款方都希望看到成本降低。”

他补充说，投资者越来越青睐那些能够利用技术在现有基础设施内增加服务量的医疗保健提供商。

他说：“如果你能在医院里治疗更多病人，就能将节省的成本转移给客户。”

但 Sarvananthan 提醒说，技术投资未必总能立即带来成本节约。通常情况下，劳动力成本保持不变，而医院在人工智能平台和计算资源上会产生额外支出，这意味着总成本最初可能会上升。

例如，人工智能可以减少专家解读常规扫描所需的时间，让他们能将更多时间投入到复杂的介入性手术中。

他说，长期回报在于使医院能够更好地利用昂贵的临床基础设施，同时提高生产力，而不仅仅是裁员。