新加坡金融管理局 (金管局)：2025年新加坡债券发行额达950亿美元，同比增长21.8%，创历史新高

更广泛的企业参与和再融资需求提振了市场活动

金管局指出，金融机构和企业的星元债券发行均有所增加，新的发行主体也促进了发行人基础的多元化。 照片：《商业时报》资料图

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【新加坡】受再融资需求以及区域内对人工智能、科技和基础设施资本需求的推动，2025年新加坡债券市场发行额同比跃升21.8%，达到创纪录的950亿美元。

新加坡金融管理局 (金管局) 在周一（9月14日）发布的企业债务市场年度更新报告中表示，这一数据涵盖了长期新元和非新元债券，超过了2023年创下的770亿美元的先前纪录。

金管局表示，这一增长的背景是全球债券发行额在2025年增长了7.7%至9.8万亿美元，“受到货币政策宽松下融资条件改善的支撑”。

亚洲（除日本外）的G3债券发行额增长了12.1%，达到2520亿美元，其中东南亚是该区域增长最快的市场之一。G3债券指以美元、欧元和日元这三种全球主要货币计价的债券。

在更广泛的新加坡债务市场，2025年的新发行额增长了10%，从前一年的3080亿新元增至3390亿新元。由新加坡的金融机构安排的债务总存量增长了6.8%，达到6590亿新元。

美元仍然是主要货币，占发行总额的65.6%，而新元占21.4%。欧元和英镑则分别占3.9%和2.8%。

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更多企业进军星元市场

金融机构仍然是星元和外币市场的最大发行人，但随着更多企业进入市场，其所占份额有所下降。

在星元市场，金融机构占2025年发行总额的64.9%。房地产公司占10.3%，法定机构占9.6%，企业特殊目的载体占9.4%，其他企业占5.8%。

金管局表示，金融机构和企业的星元债券发行均有所增加，来自数字基础设施、私人资本和消费金融等行业的新发行人促成了“一个更加多元化的发行人基础”。

首次发行人包括Equinix Asia Financing、Wee Hur和IReit Global。与前一年相比，金融机构的星元债券发行额增加了108亿新元，而企业发行额在较低利率和收紧利差的支撑下增加了66亿新元。

金管局表示，新加坡继续担当外币发行的融资中心，并以Seagate的32亿美元债券发行以及富士康新加坡 (Foxconn Singapore) 的6.5亿欧元（合7.509亿美元）交易为例。

该监管机构表示，像星展银行 (DBS) 和野村 (Nomura) 这样的金融机构利用新加坡的多币种市场，发行了包括澳元、欧元、英镑、港元、日元和美元在内的多种货币债券。

担保债券发行创纪录

2025年担保债券发行额也达到了创纪录的110亿新元，高于2024年的77亿新元。

新加坡担保债券市场的存量规模增长至298亿新元，而前一年为260亿新元，2021年为173亿新元。金管局表示，过去四年中，该市场的复合年增长率为15%。

担保债券以隔离的住房抵押贷款池作为支持，使投资者对发行银行和标的资产池都拥有追索权。银行利用它们作为额外的资金来源，并吸引区域和国际投资者。

这股强劲的发行势头已延续至2026年。

华侨银行 (OCBC) 集团研究部在一份7月份的报告中指出，上半年星元信贷发行额达到172亿新元，比去年同期的134亿新元高出约28%。即使不计建屋发展局 (Housing & Development Board) 的较大规模发行，发行量仍同比增长约9%。

华侨银行预计，受再融资需求和对高质量星元信贷需求的支撑，下半年的发行活动将保持韧性。不过，除非法定机构和金融机构有进一步的发行，否则要超过2025年的创纪录水平可能具有挑战性。

即便如此，2026年的融资环境已变得不那么有利。

金管局表示，在能源价格上涨和地缘政治发展的背景下，对进一步货币宽松的预期已被重新燃起的通胀担忧所取代。主要市场的收益率上升提高了借贷成本，并影响了融资决策和投资者配置。

尽管如此，该局预计，在再融资需求、强劲的投资者需求以及全球不确定性下市场对高质量星元资产的持续需求支撑下，亚洲债券市场将保持韧性。