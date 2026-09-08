烟霾风险持续，新加坡建筑公司为潜在的业务中断做好准备

各公司正在重新安排施工时间表并调整人力部署

个别开发商表示，他们已为持续的不健康空气质量水平做好准备，但目前财务方面的影响尚不显著。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】在新加坡的空气质量近三年来首次恶化至不健康水平后，本地的建筑和房地产公司正为可能出现的生产力受损和工作中断做好准备。

尽管空气污染指数 (PSI) 在9月4日达到116点的峰值后，已于周二（9月8日）上午回落至69点的中等水平，但企业面临的风险依然存在。国家环境局 (环境局) 周一警告称，邻国印度尼西亚持续的干旱天气和林火可能导致新加坡的空气状况进一步恶化。

据新加坡建筑商公会 (SCAL) 委员会主席 Kenneth Siew 透露，持续性烟霾的前景正促使建筑行业为工程延误做好准备。承包商们正在制定应急方案，特别是针对那些可能需要放慢进度或重新安排的、对体力要求高的户外工作。

Siew 告诉《商业时报》，为了将干扰降至最低，各公司正在重新安排施工时间表并调整人力部署。

个别开发商表示他们已做好准备，但目前财务方面的影响尚不显著。

主板上市公司龙城创展 (Lum Chang Creations, LCC) 于7月开始执行一份为德义地铁站施工、价值3290万新元的合同，目前其交付时间表尚未受到重大影响。尽管如此，该公司正准备在空气质量恶化时，采取轮换工人、减少高强度活动以及分发N95口罩等措施。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

作为新加坡最大的房地产开发商之一，城市发展有限公司 (City Developments Limited, CDL) 已在其所有项目工地启动了与政府空气质量读数相对应的分级烟霾管理计划。该公司表示，如果能见度或空气质量达到危险水平，工地活动将被暂停或调整以符合安全规定。

对于已竣工的商业地产，该开发商则依靠现有的基础设施升级来保护租户。城市发展有限公司表示，公司已通过安装高效抗菌空气过滤器和线上监测系统来加强建筑物的适应能力，以在烟霾期间维持室内空气质量。

到目前为止，烟霾也并未影响消费者。城市发展有限公司的住宅示范单位在过去一周的人流量保持稳定，这表明购房者的意愿盖过了恶劣天气的影响。该开发商指出，其看房示范区是全封闭式并配有空调，使潜在买家免受外部环境影响。

SCAL的 Siew 表示，归根结底，像龙城创展和城市发展有限公司这类公司受影响的程度，将取决于烟霾的严重程度以及其项目的具体施工阶段。

如果烟霾严重拖延了项目进度，该行业机构准备与利益相关者就“适当的合同考量”进行接洽——这暗示承包商可能需要申请延长工期，以避免延误罚款。