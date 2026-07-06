新加坡电信公司实现全国覆盖，5G部署进入新阶段；用户迁移进行中

M1与星和的旧5G网络已停用；新电信和Simba尚未说明何时完成过渡

M1通过其网络共享合资企业Antina与星和（StarHub）共享5G基础设施，此举使两家运营商在争夺零售客户的同时，也能使用共享的5G独立组网（SA）容量。 图片来源：商业时报资料图

[新加坡] 新加坡的移动运营商已开始将其客户迁移至5G独立组网（SA）服务。这标志着在该国四大运营商均实现全国覆盖后，其5G部署进入了下一阶段。

新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）告诉《商业时报》，尽管已经实现了全面的SA覆盖，但在过渡期间，一些移动网络运营商在部署5G-SA网络的同时，仍被允许继续使用其较旧的非独立组网（NSA）网络。

IMDA表示，做出此项安排是为了让消费者能尽早享受到5G服务带来的一些好处。

IMDA曾在2020年提出了新加坡使用5G-SA网络的愿景，并在次年表示，相关基础设施有望在2025年底前覆盖全国。

5G-SA网络在专用的5G基础设施上运行，能提供更大的容量、更快的速度和更稳定的网络性能。

该监管机构补充说，随着全国范围的SA网络现已部署到位，运营商于2026年开始将其客户从NSA服务迁移至SA服务。

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过渡步伐不一

然而，各家电信运营商从NSA基础设施过渡的步伐有所不同。

M1和星和（StarHub）已经完成了全面的5G-SA过渡。

星和（StarHub）表示，已于5月31日停用其5G-NSA网络；M1则表示，其所有5G站点现在都在SA模式下运行。

M1补充说，它也在为其基础设施上的移动虚拟网络运营商提供支持：Circles.Life已经在使用M1的5G-SA网络，而MyRepublic仍在使用4G网络。

M1通过其网络共享合资企业Antina与星和（StarHub）共享5G基础设施，此举使两家运营商在争夺零售客户的同时，也能使用共享的5G-SA容量。

新电信（Singtel）在回应媒体询问时表示，“只有极小部分客户仍在使用5G NSA网络”，但未确认停用NSA网络的具体日期。

Simba的控股公司、在澳大利亚上市的Tuas Limited未回应《商业时报》的询问。

一些分析师预计，全行业从NSA网络的过渡将在2026年中期完成，尽管此事尚未有定论。

Simba的频谱地位备受关注

此次过渡将Simba的频谱地位推到了聚光灯下。

Simba与M1的合并计划于5月告吹，并且目前正因使用未经授权的频谱而接受调查。

星展研究集团（DBS Research Group）分析师Sachin Mittal表示，与其他新加坡运营商相比，Simba能够支持5G-SA的频谱资源较为薄弱。

不断增长的活跃移动客户群，加上薄弱的频谱容量，意味着Simba的客户可能会在室内经历更不稳定和较弱的网络连接。

行业承压

此次过渡正值新加坡电信行业因激烈的价格竞争而利润空间不断缩小的时期。

马来亚银行研究部在2025年的一份报告中指出，自2017年以来，移动业务的每用户平均收入（ARPU）已下降了36%至41%。

该报告还指出，目前新加坡的ARPU比其他亚太发达市场同业低15%至40%。

本地电信公司的股价也受到冲击：新电信（Singtel）的股价年初至今已下跌3.1%；星和（StarHub）的股价同期下跌了9.7%。

尽管如此，潜在的市场整合可能会为电信市场带来一些缓解。

分析师表示，M1和星和（StarHub）之间合并的可能性仍然存在，两家移动网络运营商之间的网络共享协议进一步支持了这一点。

另一方面，尽管有人提出新电信（Singtel）与Simba合并的设想，但由于新电信的市场主导地位，这种合并的可能性不大。

彭博行业研究的数据显示，截至6月，新电信（Singtel）以43%的市场份额领先移动市场；M1拥有22%的份额，星和（StarHub）为21%，Simba则为14%。