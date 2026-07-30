新交所报告：上半年新加坡ETF市场交易活动翻倍，资产管理规模创210亿新元历史新高

黄金与房地产投资信托ETF引领资产增长；蓝筹股上涨，海峡时报指数ETF领跑股票ETF表现

在连续16个月录得净流入后，海峡时报指数ETF的资产管理规模突破了50亿新元大关。 图片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】新加坡的交易所交易基金 (ETF) 市场在2026年上半年创下新高，其中黄金和房地产投资信托 (Reit) ETF引领了资产增长。

新加坡交易所 (SGX) 在周四 (7月30日) 发布的市场报告中表示，在新交所上市的ETF总资产管理规模 (AUM) 同比增长43%，达到210亿新元，这得益于过去12个月41亿新元的净流入。

市场流动性也同步飙升，日均成交额同比增长超过一倍，达到5100万新元。目前，本地交易所已有11只ETF的日均成交额超过100万新元。

蓝筹股持续上涨

随着海峡时报指数 (STI) ETF在连续16个月录得净流入后，其资产管理规模突破50亿新元大关，本地基准指数也获得了机构和散户投资者的持续买入。

6月份创纪录的月度资金流入，推动了 Amova Singapore STI ETF 和 SPDR Straits Times Index ETF 双双取得强劲的半年总回报，回报率超过13%。

新交所表示：“随着蓝筹股上涨，海峡时报指数ETF领跑了新加坡股票ETF的表现。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

黄金与房地产投资信托ETF引领资产增长

避险需求和通胀对冲继续将大量资金引入大宗商品市场。

仅在这六个月期间，SPDR Gold Shares ETF就录得9.81亿新元的净流入，使其在本地的资产管理规模增至47亿新元。在黄金需求强劲的背景下，其日均成交额同比猛增258%，达到1800万新元。

新交所表示：“尽管金价在2026年3月至6月期间出现回调，但投资者资金在此期间一直保持正流入。”

“持续的申购加上较低的金价表明，投资者正利用价格回调来建立或增加头寸，这进一步巩固了黄金作为对冲不确定性的战略工具的作用。”

注重收益率的投资者继续将资金投向房地产投资信托。

房地产投资信托ETF的资产规模达到18亿新元的历史新高，这得益于2.27亿新元的净流入，同时新加坡房地产投资信托 (S-Reit) 的平均收益率保持在5%以上的吸引力水平。

Phillip SGX Apac Dividend Leaders Reit ETF是上半年表现最具韧性的房地产投资信托ETF，其年初至今的回报率为负2.2%。

与此同时，Lion-Phillip S-Reit ETF在过去12个月中表现领先，回报率为7.4%，同时提供了5.45%的股息毛额。

科技板块持续跑赢大市

科技主题引领了亚太地区股市在上半年的强韧回报。

新交所表示：“全球人工智能的发展势头推动了北亚科技和半导体市场取得超额回报。”

受全球科技股涨势提振，CSOP CSI STAR & ChiNext 50 Index ETF以61%的涨幅在今年上半年领跑整体市场表现。

在台积电 (TSMC)、三星 (Samsung) 和SK海力士 (SK Hynix) 等区域芯片制造商的推动下，其他专注于区域科技的投资工具也表现良好，其中包括回报率达46%的 Amova MSCI AC AXJ ex China ETF。