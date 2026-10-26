Tan See Leng：“资源民族主义”破坏合约，新加坡面临能源风险

新加坡计划在裕廊岛储存沙特原油，维持能源安全的“多道防线”

能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng表示，得益于多年来的投资措施，新加坡可以“保持冷静，继续前行”。 照片：SHARANYA PILLAI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng于周一（10月26日）表示，在“资源民族主义”破坏合约的背景下，新加坡将不得不准备应对更大的能源供应中断风险。

Tan See Leng在一年一度的新加坡国际能源周开幕主旨演讲中表示，各国在能源危机期间可能会优先考虑国内需求，“这种资源民族主义的趋势尤其令人担忧，特别是当它破坏既有的合同协议时”。

他在金沙博览会议中心告诉与会者：“此类举动将增加商业风险，阻碍能源领域的投资，并带来长期的负面影响。”

他发表此番言论之际，印度尼西亚于周六开始削减对新加坡的天然气出口，促使天然气进口商Gas Supply调查是否存在违约行为。

Tan See Leng承认印尼的限制措施，并指出削减量不到新加坡每日天然气总需求的2%。

他强调，得益于“我们多年来投资并建立的各项措施”，新加坡过去在处理类似的供应中断时都“安然无事”。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

他表示：“因此，对新加坡而言……我们可以保持冷静，继续前行……我们将继续维持（并）扩大我们的选择，加强我们在世界各地的合伙业务，并建立更强的韧性。”

其中一项关键努力是，中央天然气采购商Singapore GasCo已启动首次提案征集，以采购2028年以后的天然气，并有望在明年授予首批合同。

Tan See Leng表示：“我们已向GasCo明确表示，供应的可靠性必须是其评估供应商的一项关键标准。”他指出，该公司还在探索与泰国能源公司PTT合作，以优化液化天然气（LNG）供应。

储存沙特原油

在合伙业务方面，新加坡和沙特阿拉伯计划建立一项安排，从2027年下半年起，将沙特原油储存在裕廊岛的地下储油库（Jurong Rock Caverns）中。

Tan See Leng宣布，石油巨头Saudi Aramco将于周一晚些时候与能源市场管理局（Energy Market Authority）和工业地产商裕廊集团（JTC）签署一份谅解备忘录，并计划在几个月内完成谈判。

他表示：“这项安排不仅增强了沙特原油在东南亚的供应链的韧力，也有助于在供应中断时提升新加坡的能源安全与韧性。”

此举的背景是沙特阿拉伯最近其能源基础设施和机场遭到了胡塞叛军的袭击。

能源、贸易与工业部周一表示，这项原油储存举措“标志着两国能源合作的一个新里程碑”。

该部门补充道：“这也反映了两国加强区域能源安全的共同承诺，并认可了新加坡作为关键区域能源中心的角色。”

“多道防线”

Tan See Leng还强调了新加坡为应对供应中断而已经建立的“多道防线”。

首先，新加坡约一半的天然气是以LNG形式从美国和澳大利亚等国进口的。一旦其第二个LNG接收站于2030年前投入运营，其LNG处理能力将扩大50%。

此外，新加坡上周与QatarEnergy续签了关于LNG和低碳技术的合作协议，同时与Abu Dhabi National Oil Company签署了另一项关于成立联合能源工作组的协议。

Tan See Leng表示，新加坡“正在不断寻求合作机会，以加强供应链的韧力”。

他引用一句中国谚语补充说，“只要提前做好准备，我们就能沉着、自信地面对任何情况”。