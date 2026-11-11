地缘政治变化成为新加坡金融科技节闭门论坛的重要议程

Singapore FinTech Festival 2026

节前，金融和政策领袖将齐聚 Insights2040 年度会议，共同为不断变化的世界寻求解决方案。

这场仅限受邀者参加的 Insights2040 年度会议预计将汇集约 5000 名成员与合作伙伴。 图片来源：GLOBAL FINANCE & TECHNOLOGY NETWORK (GFTN)

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

很少有年份能像 2026 年一样，给全球金融格局带来如此大的变化。

Global Finance & Technology Network (GFTN) 负责美国、拉丁美洲 (Latam)、中东和非洲业务的首席执行官 Pat Patel 表示，地缘政治发展在今年尤其成为董事会日程的重中之重。

Patel 也兼任 GFTN Connections 的联席首席执行官。

他表示，这些发展包括中东冲突、加拿大申请成为欧盟准成员国的提议，以及印中两国经济关系的解冻。

他补充道，这些问题“直接影响着有关资本、市场、合作关系和技术的决策”。

地缘政治是今年 Insights2040 年度会议关注的三大转变之一。（见下文）

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这个仅限受邀者参加的论坛由 GFTN 召集。GFTN 是一个由新加坡金融管理局 (金管局) 于 2024 年设立的非营利实体。

该论坛将在 2026 年新加坡金融科技节 (SFF) 之前，于 11 月 16 日和 17 日在金沙会展中心举行。

Patel 表示，Insights2040 在其前身“洞察论坛” (Insights Forum) 的基础上发展成为一个全年运作的平台。“2040”这个数字反映了该倡议对金融未来的长远眼光。

今年的议程是基于长达一年的基础工作制定的。GFTN 与包括印度、卢旺达和瑞士在内的 12 个司法管辖区的中央银行和政府机构合作，收集了将决定论坛走向的关键议题。

随后的讨论将在 11 月 18 日至 20 日举行的 2026 年新加坡金融科技节上继续进行。该活动由金管局和 GFTN 联合新加坡银行公会共同举办。

2026 年的变化 Global Finance & Technology Network (GFTN) 负责美国、拉丁美洲 (Latam)、中东和非洲业务的首席执行官 Pat Patel 表示，过去一年，三大关键因素重塑了全球金融格局。他也是 GFTN Connections 的联席首席执行官。 1. 地缘经济学已成为董事会层面的议题 不断变化的贸易路线和金融走廊正直接影响着市场、合作关系、投资和战略决策。 2. 技术正从实验阶段走向规模化应用 人工智能 (AI) 和代币化（即在区块链上创建真实世界资产的数字版本）正在“重塑”基础设施、商业模式和客户体验。Patel 表示，现在的挑战是建立可信、可扩展的基础设施，而不仅仅是前景光明的试点项目。 量子计算则带来了更长期的紧迫性，Patel 将其描述为“一个战略韧性问题”。 量子计算机利用量子力学原理，在处理特定复杂任务时，其信息处理速度远超传统计算机。应用案例包括金融风险建模和药物研发。 Patel 解释说，量子计算有潜力“破坏当今的公钥加密体系，使敏感的金融数据面临未来被解密的风险”。 Patel 表示，风险不仅限于加密，还包括数字身份、支付完整性和代币化资产。他补充道：“现在就为抗量子安全做好准备的企业，将能更好地管理未来的风险。” 3. 代理式人工智能 (Agentic AI) 正在重塑企业运营方式 Patel 解释说，与仅回答问题的聊天机器人不同，代理式人工智能可以在很少人为监督的情况下自主执行任务。它正在改变工作流程、产品与服务交付以及资源分配，同时也引发了关于问责制和责任归属的根本性问题。 Expand

闭门会议，开放对话

今年的 Insights2040 将包括 30 多场圆桌会议、20 场闭门讨论，以及超过 20 场研讨会和设计思维工作坊。设计思维是一种以人为本的解决问题方法。

Insights2040 的会议将重点讨论与金融服务相关的政策和技术挑战。

这个仅限受邀者参加的论坛预计将汇集约 5000 名成员与合作伙伴。Patel 表示，参会人数是经过特意限制的，旨在最大化对话和交流机会。

有兴趣参加论坛者可在 Insights2040 网站上申请。

他表示，该论坛的对话之所以与普通会议的小组讨论不同，关键在于其形式。

Insights2040 遵循“查塔姆宫守则”(Chatham House Rule) 运行。讨论中的信息可以自由分享和使用，但不得透露发言者的身份或其所属机构。

Patel 说，这有助于提高讨论的坦诚度和质量。

Patel 表示，论坛的闭门形式促进了更坦诚、更高质量的讨论。 图片来源：GLOBAL FINANCE & TECHNOLOGY NETWORK (GFTN)

他解释说：“在闭门形式下，无论是技术问题还是观点看法，来自公共和私营部门的领导者都会分享得更多，而无需担心遭到报复。”

Patel 表示，其结果是：这些对话将进一步影响政策路线图、技术优先事项和新产品开发。

以协作促创新

Patel 指出，金融创新存在一个悖论。

推动代币化和新型支付渠道发展的力量，同样也可能轻易地将整个系统割裂成一个个“数字孤岛”，而不是一个互联互通的网络。

代币化是指在区块链上创建债券、股票等现实世界资产的数字版本。

他解释说，各国的支付系统、数字货币、代币化资产和数字身份“在国内可能运行良好，但跨境连接却可能失败”。

这可能会产生摩擦、增加成本，并可能将某些市场和企业排除在全球网络之外。

Patel 表示，要防止这种情况发生，就需要协作。

如何实现？通过建立共同标准、协调监管方法、加强跨境共同治理，同时尊重各国的优先事项。

其目标并非让所有金融体系都变得一模一样，而是要确保不同的体系能够相互连接、交易和共同创新。

Patel 表示，这也是 Insights2040 旨在解决的挑战，“（通过）将政策制定者、金融机构和技术领袖聚集在一起，将互操作性从一个远大目标变为现实。”

“其目标并非让所有金融体系都变得一模一样，而是要确保不同的体系能够相互连接、交易和共同创新。” Pat Patel，Global Finance & Technology Network (GFTN) 负责美国、拉丁美洲 (Latam)、中东和非洲业务的首席执行官兼 GFTN Connections 联席首席执行官

本文与新加坡金融管理局及 Global Finance & Technology Network 合作推出。

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