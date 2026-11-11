从印度到乌兹别克斯坦：一家新加坡非营利组织如何利用金融科技促进经济增长

Singapore FinTech Festival 2026

在全球举办论坛并致力于生态系统建设的 GFTN 认为，金融科技正成为经济增长的驱动力。

由新加坡金融管理局 (金管局) 设立的非营利组织 Global Finance & Technology Network (GFTN) 认为，金融科技在印度和乌兹别克斯坦等不同市场中，正以不同方式塑造着经济增长。 图片来源：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

移动支付挑战银行转账，加密货币挑战法定货币。在过去十年的大部分时间里，金融科技的故事就是：颠覆。

然而在过去两三年里，情况发生了变化。

Global Finance & Technology Network (GFTN) 集团首席执行官 Sopnendu Mohanty 表示，金融科技的作用已不再局限于改写金融规则，而是进一步推动经济转型。

他表示，融资金额和获客数量等指标固然重要，但这些指标并不能充分说明金融科技对经济的实际贡献。

如今，各国政府希望了解该行业如何帮助改善民生、提高生活水平以及提升国家的国际地位。

他观察到，他们会问：“金融科技如何实现普惠金融？如何创造高价值就业岗位？又如何吸引海外投资者？”

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GFTN 是一个由新加坡金融管理局 (金管局) 于 2024 年设立的非营利实体。

通过其全球论坛和生态系统建设计划，GFTN 连接了来自 130 多个国家的公共和私营部门利益相关者，共同构建一个更具包容性和可持续性的金融体系。

其旗舰活动是与新加坡金融管理局 (金管局) 联合举办、并与新加坡银行公会合作的“新加坡金融科技节 (SFF)”。第十一届活动将于 11 月 18 日至 20 日重返新加坡博览中心。

金融科技的更广泛作用

Sopnendu 表示，这些政府提出的问题，正表明了他们对金融科技看法的重大转变。

他指出，仅仅发展金融科技公司来强化金融业已远远不够。他们希望利用金融科技来建设更广泛的经济。

以 GFTN 与印度奥里萨邦政府的BharatNetra 计划这一合伙业务为例。（见下文）

金融科技：增长的引擎 Sopnendu Mohanty 见证了金融科技从一个颠覆金融服务的工具，成长为经济增长的引擎。 从 2015 年到 2025 年，Sopnendu 曾担任新加坡金融管理局 (金管局) 的首席金融科技官，之后自 2025 年 2 月起，他开始领导 Global Finance & Technology Network (GFTN)，担任集团首席执行官。 GFTN 是金管局于 2024 年设立的非营利组织，旨在连接公共和私营部门，共同构建一个更具包容性和可持续性的金融体系。它取代了 2021 年成立的早期版本 Elevandi。 他表示：“在金管局，我们的信念是，金融科技应帮助金融体系更好地服务于民众和企业，而不仅仅是颠覆现有机构。” 这一信念也延续到了 GFTN，该组织致力于帮助各国政府利用金融科技促进经济增长。 Sopnendu 认为，有两个案例研究展示了不同的发展路径： Expand

该计划旨在通过培养人才、支持初创企业以及将其与全球市场和投资者对接，在东部城市布巴内斯瓦尔打造一个金融科技中心。

他表示，有三股力量正推动各国政府朝这个方向发展：

数字公共基础设施 降低了金融服务的交付成本，而人工智能现在可以为众多用户同时提供自动化和定制化服务。

降低了金融服务的交付成本，而人工智能现在可以为众多用户同时提供自动化和定制化服务。 金融科技日趋成熟 。根据咨询公司 Boston Consulting Group 于 2026 年 6 月发布的报告，在 85 家最大的上市金融科技公司中，近四分之三在 2025 年实现了盈利。投资者也更倾向于支持那些商业模式更清晰、增长计划更可持续的公司。

。根据咨询公司 Boston Consulting Group 于 2026 年 6 月发布的报告，在 85 家最大的上市金融科技公司中，近四分之三在 2025 年实现了盈利。投资者也更倾向于支持那些商业模式更清晰、增长计划更可持续的公司。 世界格局日趋分裂促使各国在建立新的金融联系的同时，着力于构建更强大的本土能力。

Sopnendu 一直密切关注着这一转变。

作为新加坡金融管理局 (金管局) 的首任首席金融科技官，他通过 PayNow（新加坡的数字支付基础设施）和现已成为全球最大金融科技节之一的新加坡金融科技节 (SFF)，帮助新加坡成为该领域的领导者。

回顾金融科技角色的演变，他说道：“超出我预期的是金融科技应用的广度”，从塑造国家的发展计划到连接跨境经济体。

金融科技的新前沿

但这项工作还远未结束。

Sopnendu 说：“我们看到亚洲各地，特别是东南亚、中亚以及非洲，都蕴藏着巨大的潜力。”

他表示，这些地区的政府将数字化转型作为国家战略，从政府服务数字化到人才培养，无不如此。

GFTN 旨在帮助这些市场加速变革，将它们与全球的监管机构、资本、技术合作伙伴和人才连接起来。

他表示，在成熟市场，金融科技通过提高生产力和效率来促进增长。数字支付让交易变得更加顺畅，而人工智能和代币化可能会改变金融的运作方式。

“我们看到亚洲各地，特别是东南亚、中亚以及非洲，都蕴藏着巨大的潜力。” Sopnendu Mohanty，Global Finance & Technology Network (GFTN) 集团首席执行官

代币化是指将股票、黄金等现实世界资产在区块链上进行数字化表示。

他表示：“（成熟市场的）下一个前沿是确保这些成果惠及整个经济，特别是中小企业和服务不足的社区。”

他补充道，因此，新加坡的下一个机遇在于赋能其他国家利用金融科技构建更强大的经济体。

GFTN 能够将这些国家与全球利益相关者和能力网络连接起来，根据每个国家的需求提供量身定制的支持。

他表示，无论市场是新兴的还是成熟的，需要问的问题都是一样的。“金融科技是否让经济变得更高效、更多产、更具包容性和更有韧性？”

本文与新加坡金融管理局及 Global Finance & Technology Network 合伙业务制作。

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